Его убила Россия: в результате удара по Киеву погиб железнодорожник из Черниговской области. Фото

В результате российского удара по Киеву 1 сентября погиб железнодорожник из Носовки Черниговской области Александр Белобловский. Мужчина работал электриком-связистом на Дарницкой дистанции сигнализации и связи и скончался во время ночной рабочей смены.

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О гибели земляка сообщила в Facebook пресс-служба Носовского городского совета. Александр родился и долгое время жил в Носовке, а последние 20 лет посвятил работе на железной дороге в столице.

Жизнь Александра Белобловского

Александр Белобловский родился 13 апреля 1973 года. Ранее работал назаводе "Победит", а впоследствии — на предприятии "Пресса".

Последние два десятилетия мужчина работал на железной дороге. На Дарницкой дистанции сигнализации и связи он был электриком-связистом.

Александр был отцом троих детей — двух дочерей и сына. Он был заядлым рыбаком, которого знал, пожалуй, каждый местный любитель рыбалки.

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Погиб во время ночной смены

В ночь на 1 сентября Александр находился на рабочей смене. Вместе с коллегами он выполнял свои обычные обязанности, однако российская атака стала для него последней.

Всего в результате этого удара погибли семь человек, шестеро из которых — работники железной дороги.

Носовский городской совет выразил соболезнования семье, близким, друзьям и коллегам погибшего железнодорожника. Там отметили, что память об Александре Белобловском навсегда останется в сердцах людей, которые его знали.

"Светлая память Александру Белобловскому и всем погибшим в результате российского удара. Вечная память", — написали в горсовете.

Что известно об ударе по Киеву в ночь на 1 сентября

В ночь на 1 сентября Россия нанесла баллистический удар по Киеву, в частности по железнодорожному депо и другим объектам "Укрзализныци". В результате атаки в Дарницком районе погибли семь человек, шестеро из них были железнодорожниками. На объектах, пораженных врагом, зафиксированы значительные разрушения.

Впоследствии "Укрзализныця" обратилась к киевлянам с просьбой помочь пострадавшему в результате атаки железнодорожнику. Ему срочно нужна донорская кровь.

Как писал OBOZ.UA, после 02:00 1 сентября Киев и область подверглись комбинированной атаке со стороны РФ. По предварительным данным, враг применил "Калибры", реактивные "Шахеды", "Искандеры" и "Цирконы", а взрывы прогремели в Киеве и Борисполе.

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