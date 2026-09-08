В Сумском районе Сумской области 8 сентября российские оккупанты атаковали пригородный дизель-поезд с помощью беспилотников. В результате удара загорелись локомотив и пассажирский вагон. В результате очередного военного преступления российских захватчиков пострадали 10 человек.

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А когда на место прибыли спасатели, враг нанес повторный удар по поезду и людям. К счастью, никто из личного состава не пострадал, сообщили в ГСЧС.

Удар по поезду

Спасатели одновременно с тушением пожара пытались доставить пострадавших в машины скорой медицинской помощи. А представители местных властей организовали эвакуацию пассажиров поезда.

Людей вывозили на бронированном автомобиле ГСЧС и автобусе местного самоуправления.

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"По предварительным данным, в результате атаки пострадали 10 человек", – отмечают в ГСЧС.

Всего с места происшествия эвакуировали 19 пассажиров. Все очаги возгорания ликвидированы, сообщили спасатели.

Однако из-за вражеских атак на железную дорогу движение поездов было затруднено. Для дальнейшего перемещения пассажиров их доставляли в указанные места на автобусах ГСЧС Украины и местных властей, пояснили в ведомстве.

Таким образом, в нужные гражданам места было перевезено 60 человек.

Что предшествовало

Российские войска также продолжают атаковать гражданское население Херсонской области с помощью авиации, артиллерии и ударных беспилотников. В Чернобаевке оккупанты нанесли удар дронами по пассажирскому поезду "Николаев-Херсон", в результате чего пострадали люди.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин заявил, что оккупационные войска якобы находятся в 12 километрах от Сум. При этом он утверждает, что в июне это расстояние составляло 10 километров, то есть, по его версии, россияне не приблизились к городу, а отошли от него – хотя главарь Кремля утверждает, что его солдаты якобы лишь продвигаются вперед.

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