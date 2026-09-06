В полиции показали последствия атаки российской армии на пассажирский поезд "Николаев–Херсон" в Чернобаевке. Фото

Российские войска продолжают наносить удары по гражданскому населению Херсонской области с помощью авиации, артиллерии и ударных беспилотников. В Чернобаевке оккупанты нанесли удар дронами типа Shahed по пассажирскому поезду "Николаев–Херсон", в результате чего пострадал один человек.

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Всего за прошедшие сутки в области погибли два человека, ещё 19 получили ранения, среди них двое детей и медицинская работница. Об этом сообщает полиция Херсонской области.

Атака на поезд в Чернобаевке

В полдень российские военные атаковали в Чернобаевке пассажирский поезд "Николаев–Херсон" ударными беспилотниками типа Shahed.

В результате атаки пострадала 55-летняя женщина. Ее госпитализировали в медицинское учреждение.

Полицейские продолжают фиксировать последствия российского обстрела и другие военные преступления оккупантов в Херсонской области.

Главные истории дня

Россияне убили двух человек в Херсоне

В Днепровском районе Херсона российские оккупанты убили двух человек. Еще четверо жителей Херсона пострадали в результате обстрелов.

Правоохранители зафиксировали повреждения гражданской инфраструктуры и продолжают собирать доказательства российских атак.

Дрон попал в квартиру, где находилась семья с детьми

Ночью российский беспилотник попал в балкон квартиры, где в этот момент находилась семья с двумя детьми.

12-летний мальчик и 11-летняя девочка получили взрывные травмы и осколочные ранения конечностей. Их 36-летней матери также потребовалась медицинская помощь – её госпитализировали в состоянии средней тяжести.

39-летнему отцу назначили амбулаторное лечение.

Полиция документирует военные преступления

На местах российских попаданий работали криминалисты и следственно-оперативные группы полиции. К ликвидации последствий атак также привлекались представители других экстренных служб.

Правоохранители продолжают фиксировать последствия российских обстрелов и собирать доказательства военных преступлений РФ на территории Херсонской области.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее российские оккупанты во второй раз за день атаковали общественный транспорт в Херсоне. Захватчики поразили беспилотником автобус и легковой автомобиль в Центральном районе города. В результате атаки погиб 47-летний мужчина, ещё 12 человек получили травмы различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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