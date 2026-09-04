Россия нанесла удар дроном по маршрутке и автомобилю в Херсоне: есть погибший, много пострадавших

Российские оккупанты во второй раз за день атаковали общественный транспорт в Херсоне. Захватчики нанесли удар с помощью беспилотника по автобусу и легковому автомобилю в Центральном районе города.

Видео дня

В результате атаки погиб 47-летний мужчина, ещё 12 человек получили травмы различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом сообщил в Telegram начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.

Что известно об атаке

Российские оккупационные войска нанесли удар беспилотником по маршрутному автобусу около 11:45. Также под удар попал и легковой автомобиль.

Сначала в больницу доставили троих пострадавших – 67-летнего мужчину и двух женщин в возрасте 61 и 69 лет.

У пострадавших диагностировали осколочные ранения, контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. Их состояние оценивалось как средней тяжести.

Впоследствии стало известно об увеличении числа пострадавших. Всего травмы получили 12 гражданских лиц, один из них скончался в больнице.

Главные истории дня

"К сожалению, в больнице от полученных травм скончался 47-летний житель Херсона. Искренние соболезнования родным и близким погибшего", — отметил Ярослав Шанько.

По данным полиции Херсонской области, среди пострадавших восемь женщин в возрасте от 50 до 76 лет. У них диагностированы взрывные травмы, осколочные ранения и контузии.

Самая пожилая пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Она получила проникающее ранение головы. Также травмы получили четверо мужчин в возрасте от 45 до 67 лет.

Часть пострадавших была доставлена в больницы полицейскими. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что 31 августа российские террористы обстреляли населенные пункты Херсонской области из артиллерии и с помощью беспилотников различных типов. В результате вражеских ударов погибли трое мирных жителей, ещё семь человек получили ранения и травмы, среди них — 11-летний ребёнок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!