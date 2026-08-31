Россия вела коварные обстрелы Херсонской области: трое погибших, семеро пострадавших, среди них — ребенок

Российские террористы в течение 31 августа атаковали населенные пункты Херсонской области артиллерией и беспилотниками различных типов. В результате вражеских ударов погибли трое мирных жителей, ещё семеро человек получили ранения и травмы, среди них — 11-летний ребёнок.

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О последствиях российских атак сообщила Херсонская областная прокуратура. По фактам обстрелов органы прокуратуры Херсонской области начали досудебные расследования по статьям о военных преступлениях.

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По данным следствия, 31 августа российские военнослужащие атаковали мирные населенные пункты области, применяя артиллерию и беспилотные летательные аппараты различных типов.

По состоянию на 17:30 в Херсоне в результате российских ударов погибли мужчина и женщина. Еще одной жертвой атаки стала женщина в селе Костырка.

Кроме того, в течение дня в областном центре ранения и травмы получили пять гражданских лиц. Среди пострадавших также 11-летний мальчик.

Еще один человек пострадал в результате артиллерийского обстрела села Никольское.

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Прокуратура документирует военные преступления

В результате российских атак повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и автотранспорт.

Под процессуальным руководством органов прокуратуры Херсонской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений по ч. 1 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Прокуроры совместно со следователями продолжают работать на местах российских ударов, фиксировать их последствия и документировать очередные военные преступления, совершенные военнослужащими государства-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 августа российские оккупанты вновь атаковали Херсонскую теплоэлектроцентраль, которая обеспечивает теплом значительную часть города. По территории станции захватчики нанесли удар сразу четырьмя управляемыми авиационными бомбами. В результате атаки полностью уничтожено все оборудование, которое оставалось на объекте и было необходимо для производства тепловой и электрической энергии.

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