Россия снова атаковала Херсонскую ТЭЦ, на станции уничтожено все оборудование: что это означает для города

Российские войска ночью вновь атаковали Херсонскую теплоэлектроцентраль, которая обеспечивает теплом значительную часть города. По территории станции захватчики нанесли удар сразу четырьмя управляемыми авиационными бомбами.

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В результате атаки было уничтожено и выведено из строя все теплогенерирующее и энергогенерирующее оборудование, которое оставалось на ТЭЦ. Об этом сообщили в Группе "Нафтогаз".

27 августа Россия вновь нанесла удар по Херсонской ТЭЦ

По данным компании, ночью российские военные нанесли по территории Херсонской ТЭЦ сразу четыре удара управляемыми авиационными бомбами.

Станция подверглась критическим разрушениям. В "Нафтогазе" отметили, что в результате атаки полностью уничтожено все оборудование, которое оставалось на объекте и было необходимо для производства тепловой и электрической энергии.

И. о. председателя правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко подчеркнул, что ТЭЦ является гражданским объектом.

"Россияне нанесли удар по исключительно гражданскому объекту, который обеспечивает теплом значительную часть жилых домов Херсона. Эта атака не имеет никакого военного смысла. Ее единственная цель – террор против гражданского населения и попытка лишить десятки тысяч херсонцев источника тепла в преддверии отопительного сезона", – отметил Федоренко.

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Накануне ТЭЦ уже подверглась удару

Это не первая атака российских войск на Херсонскую ТЭЦ за последние дни. 26 августа оккупанты также нанесли удар по станции управляемой авиабомбой.

Тогда в "Нафтогазе" сообщали о серьезных разрушениях на территории ТЭЦ и предупреждали, что из-за повреждений Херсон может остаться без тепла и электроснабжения.

Повторный удар нанёс ещё больший ущерб – на этот раз, по предварительным данным, уничтожено всё оборудование, которое оставалось на станции.

Что это означает для Херсона

Херсонская ТЭЦ играет важную роль в обеспечении города теплом. Ее уничтожение существенно затрудняет подготовку Херсона к отопительному сезону и создает дополнительные риски для жителей города.

Особенно сложной ситуация может стать в холодный период, когда потребность в теплоснабжении резко возрастает. На данный момент масштабы повреждений и возможности восстановления работы системы теплоснабжения неизвестны.

Как сообщал OBOZ.UA, после российского удара по объекту критической инфраструктуры 6 августа Херсон полностью остался без электроэнергии, а на полное восстановление электроснабжения уйдет несколько дней.

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