В России разработали новую схему похищения украинских детей-сирот с оккупированных территорий – СВР

Россияне продолжают вывоз украинских детей из временно оккупированной части Донецкой области. По новой схеме несовершеннолетних якобы отправили на оздоровление, однако по меньшей мере двоих из них после поездки передали под опеку и перевезли в Московскую область.

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Об этом сообщили в службе внешней разведки Украины. Там подчеркнули, что речь идет об отработанной схеме, по которой детей вывозят под различными предлогами, а часть из них обратно не возвращают.

"Служба внешней разведки Украины получила от источников информацию об очередном похищении украинских детей с временно оккупированных территорий", – говорится в сообщении.

Россия не возвращает часть вывезенных детей с ВОТ Украины

По информации ведомства, летом детей из одного из детских домов на временно оккупированной территории Донецкой области вывезли в Россию под предлогом оздоровления. Однако после завершения поездки домой вернулись не все воспитанники, ведь как минимум двоих детей передали под опеку и доставили в Московскую область.

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В украинской разведке убеждены, что такая практика носит системный характер. Несовершеннолетних могут вывозить с оккупированных территорий якобы для отдыха, реабилитации или участия в культурных и образовательных мероприятиях, после чего часть из них в Украину не возвращают.

К организации таких поездок могут быть привлечены представители оккупационных администраций, российские органы опеки и организаторы программ.

"По прибытии в РФ дети попадают под контроль местных органов власти, которые могут определять их дальнейшее место жительства и правовой статус. Судьба двух детей, о которых идет речь, в настоящее время устанавливается", – отмечается в сообщении.

Масштабы эксплуатации детей в РФ

В службе внешней разведки Украины подчеркнули, что речь идет о значительно более масштабной проблеме, поскольку в России сформировалась система эксплуатации детей, которая носит как государственный, так и криминальный характер.

"Государственный – это, в частности, привлечение детей к труду на предприятиях оборонной промышленности или потенциальный вербовка российскими спецслужбами. Криминальный – секс-траффикинг, торговля людьми, чёрная трансплантология и другие формы эксплуатации", – отметили в разведывательном ведомстве.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Верховная Рада совместно с инициативой президента Bring Kids Back UA создает постоянно действующую платформу для народных депутатов, которая должна усилить парламентскую дипломатию и международное взаимодействие в интересах похищенных Россией украинских детей. Инициативу возглавила вице-спикер Елена Кондратюк.

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