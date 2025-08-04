РФ готовит новые фейки об обмене пленными: в ЦПД сделали предупреждение

Страна-террорист готовит новые фейки об обмене пленными. Это делается, в частности, для того, чтобы в очередной раз дискредитировать Украину.

Такое предупреждение сделали в Центре противодействия дезинформации. Отмечается, что там владеют информацией от Сил обороны Украины о намерениях россиян продолжить информационную кампанию по дискредитации процессов обменов.

"Ранее Центр опровергал фейк, что Украина якобы отказывается забирать своих граждан из пункта пропуска "Верхний Ларс". Российские пропагандисты распространяли тезис, что Киев якобы не забирает с нейтральной территории собственных граждан, в частности 90 военнопленных и бывших заключенных. На самом деле эта информация не соответствовала действительности", – говорится в сообщении.

В ЦПД отмечают, что дальше враг готовит новые вбросы ложной информации по теме, которая может содержать призывы и ложь относительно обращений о том, как украинская сторона якобы отказывается проводить обмены по принципу "всех на всех", а делает это только с "избранными" пленными.

"Распространяя такие фейки, РФ стремится манипулировать процессом обменов, а также перебрасывать ответственность за нежелание проводить процесс прозрачно", – говорится в сообщении.

В ЦПД отмечают, что россияне хотят дискредитировать власть и создать представление, будто Украина "не хочет" возвращать своих людей. Впрочем, Украина последовательно работает над возвращением каждого своего гражданина из плена.

"Доверяйте только верифицированным источникам информации", – резюмируют в ЦПД.

Напомним, что заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Россия якобы "воюет одна против всего Запада", является манипуляцией, ведь Москва официально признала участие Северной Кореи в войне. Москва пытается создать образ врага в Европе, оправдать российскую агрессию и снизить уровень поддержки Украины.

Что предшествовало

28 июля Лавров озвучил очередные "условия" РФ для достижения мира с Украиной. По его словам, Кремль настаивает, что Киев должен отказаться от вступления в НАТО, а также от любого дальнейшего расширения Альянса.

Россия, мол, считает это "законным требованием", потому что якобы защищает "собственную безопасность". Также страна-агрессор требует признать "реалии на земле" – то есть ее контроль над частью захваченных украинских территорий.

Озвученные Лавровым требования противоречат принципам международного права, ведь предусматривают ограничение суверенных прав Украины и фактическое узаконивание оккупации.

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