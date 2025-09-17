'Поехал в Россию как турист': легкоатлет из Кении рассказал, как оказался на войне против Украины и сбежал из армии Путина. Видео

Украинские военные продолжают пополнять обменный фонд оккупантами. На этот раз они взяли в плен кенийца, который поехал в Россию как турист, а оказался на так называемом СВО.

Интересную историю очередного захватчика рассказали в 57 отдельной мотопехотной бригаде имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Отмечается, что впоследствии иностранец сбежал из российской армии. Кстати, на родине он занимался легкой атлетикой.

"Похоже на трейлер комедийного фильма, однако это история, которую рассказал кениец Эванс военнослужащим 57 отдельной мотопехотной бригады им. Костя Гордиенко, когда сдался в плен на Волчанском направлении. Как россияне угрожали расстрелять иностранца, научили ли его воевать и чем он занимался до того как стал оккупантам – смотрите по ссылке в комментариях", – говорится в подписи к видео.

В 57 отдельной мотопехотной бригаде также отметили, что интервью было записано с согласия пленного.

"Однако следует учитывать, что перед вами человек, который воевал на стороне врага, так что верить ли словам и слезам – оставляем на ваше усмотрение. Единственное в этой истории неоспоримо: благодаря 57 ОМПБр и ДВКР СБУ обменный фонд пополнен", – резюмировали военные.

Ранее сообщалось, что на Волчанском направлении Силы обороны Украины взяли в плен военнослужащего армии РФ. Оказалось, что захватчику всего 19 лет, а в армию страны-агрессора он попал из тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины "Скала" пополнили обменный фонд. Только за неделю они на разных направлениях взяли в плен более трех десятков российских оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!