Сбежал в армию из тюрьмы: на Волчанском направлении взяли в плен 19-летнего российского пехотинца. Фото и видео

На Волчанском направлении Силы обороны Украины взяли в плен военнослужащего армии РФ. Оказалось, что захватчику всего 19 лет, а в армию страны-агрессора он попал из тюрьмы.

Россиянина взяли в плен бойцы бригады Государственной пограничной службы Украины "Форпост". В ГПСУ рассказали, что пленному, по его словам, оставалось отсидеть 11 месяцев, но ему начали инкриминировать новые преступления, за которые грозило еще 4-6 лет тюрьмы.

Оккупант утверждает, что он не совершал другие преступления, и для того, чтобы избежать дополнительного срока, подписал контракт с российской армией.

Подготовку новобранец проходил в Луганске, а на фронте до момента взятия в плен находился полтора месяца. За это время он ни разу не получил обещанного денежного обеспечения – говорили, что будут выплачивать от 190 до 210 тысяч рублей в месяц. Однако ему выдали "подъемные" – 1 миллион 600 тысяч рублей.

По словам пленного, он двигался группой с тремя другими оккупантами. Во время продвижения их накрыло сбросом с дрона-бомбера Vampire. Трое других россиян тогда погибли, а он остался жив и попал в плен к бойцам ГПСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины "Скала" пополнили обменный фонд. Только за неделю они на разных направлениях взяли в плен более трех десятков российских оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!