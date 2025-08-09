'Нас обманули!' Десятки российских захватчиков попали в плен. Видео

Бойцы 425 отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины "Скала" пополнили обменный фонд. Только за неделю они на разных направлениях взяли в плен более трех десятков российских оккупантов.

Новоиспеченные пленные, которые пытались штурмовать украинские позиции, теперь плачутся, что их обманули, а воевать они "не хотели". Видео с захватчиками, которых можно будет обменять на украинских воинов в российском плену, опубликовали в Telegram-канале 425 ОШП "Скала".

Что известно

В течение недели бойцы "Скалы" пополнили обменный фонд на 32 оккупанта. Они были захвачены в плен на разных направлениях фронта.

"Планировали наступление, а закончили в плену. 32 оккупанта за неделю сдались бойцам СКАЛЫ. Теперь вместо угроз — страх, нытье и классическое "нас обманули", – отметили в 425-м ОШП.

Бойцы также опубликовали видео с новоиспеченными пленными. На нем, в частности, некоторые из них рассказывают о потерях в мясных штурмах, о своих страхах, а также о том, что их привело в чужую страну с оружием в руках.

Что говорят пленные россияне

Суетин Дмитрий, 74 бригада ВС РФ:

"Я из восьми человек дошел до точки только один. Я видел, как моих друзей разрывало на куски. Они до сих пор мне снятся".

Сергей Моргунов, 30 бригада ВС РФ:

"Самое страшное – это смерть, не вернуться домой, не увидеть маму, не увидеть сына".

Константин Ойлер, 83 бригада ВС РФ:

"Я пошел в военкомат, подписывать контракт, с целью вернуть водительское удостоверение. Сейчас думаю, что лучше бы почтальоном служил, на велосипеде ездил".

Валерий Бабский, 1 бригада ВС РФ:

"Меня на протяжении недели пытали, чтобы я подписал контракт. В это время я сидел в СИЗО".

Сергей Серебринников, 9 бригада ВС РФ:

"Когда мы сдались в плен, мы не пожалели ни на секунду, что мы сделали этот выбор".

Олег Маркелов, 1 бригада ВС РФ:

"Нам говорили за вас, то что вы такие все х*евые там... Как вообще я не знаю. А вот увидел все своими глазами – по-другому стало".

Ринат Нуркатов, 1 бригада ВС РФ:

"Из 20 человек дошло, может быть, человек 5. Ну, пусть 10 даже. И те – "300-е".

Валерий Барышников, 265 батальон ВС РФ:

"Меня обманули, короче... На*бали и объ*бали. "Поедешь, Валера, на стройку". Ну, на стройку – так на стройку. И вот такая у меня "стройка".

Никита Зотов, 83 бригада ВС РФ:

"Выжило вообще не знаю сколько. Все без вести пропавшие".

Александр Евдокимов, 1 бригада ВС РФ:

"Страшно видеть, как ребята погибают мучительной смертью из-за какого-то придурка в Кремле".

Ильдар Закиев, 30 бригада ВС РФ:

"За месяц от нашей роты осталось два человека".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ЦПД предостерегли, что РФ готовит новые фейки об обмене пленными. Цель врага – дискредитировать Украину.

Так, после лжи о якобы отказе Украины забрать из пункта пропуска "Верхний Ларс" собственных граждан, в том числе 90 военнопленных и бывших заключенных, оккупанты готовятся к информационной операции об "отказе" Киева от проведения обмена в формате "всех на всех".

