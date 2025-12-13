Два місяці працюю на Куп'янську у складі пошуково-ударного угруповання "Хартії", і зараз можу детально розповісти про операцію, у який я безпосередньо беру участь. Важливо усвідомлювати, що операція по звільненню Куп'янська ще не завершена, ще зарано святкувати, ворог щоденно атакує, намагається знову прорватися у місто з півночі та по лівому берегу, ворог утримує значну частину міста, і запекла битва продовжується.

Я командую під Куп'янськом кількома розрахунками БПЛА, вихожу на позиції, і хочу сказати, що успішна контратака північніше Куп'янську, заслуга у першу чергу бійців - піхотинців, артилеристів, операторів БПЛА, які під прицільним вогнем артилерії та дронів прорвали ворожі бойові порядки, і відбивають щоденні атаки у дуже важких умовах і попри втрати.

А тепер щодо того, хто командує операцією, щоб не поширювати недостовірну інформацію.

- 21.09 головнокомандувач ЗСУ О,Сирський для нанесення контрудару північніше Куп'янську створив пошуково-ударне угруповання у складі 2-го армійського корпусу НГУ "Хартія", командувати операцією був призначений комкор полковник Ігор Оболєнський.

- Старшим начальником на напрямку був командир ОТУ генерал Д.Красильников.

- 24.09 штурмові групи бтгр 475-го полку "Код 9.2" (командир - Герой України О.Настенко) звільнили село Тищенківка.

- 9.10 штурмові групи 4-го батальйону 92-ї штурмової бригади (командир - М.Какуля) та 475-го полку звільнили село Кіндрашівка.

- 11.10 штурмові групи бтгр 13-ї бригади "Хартія" (командир - Д.Невгасимов) звільнили село Радьківка. Звільнення Кіндрашівки та Радьківки визначило прорив оборони ворога.

- 17.10 старшим начальником на напрямку був призначений М.Драпатий.

- 21.10 штурмова група "Хартії" прорвались на ріку Оскол, маршрути наступу росіян були перерізані.

- З початку та на даний час планував, командував та відповідав за нашу роботу комкор "Хартії" полковник Оболєнський, та призначений ним штаб угруповання на чолі з Сергієм Сидориним. Тому інформація, яку розгонагяють у блогосфері, що ніби-то операцією командував М.Драпатий не відповідає дійсності, у Михайла Васильовича багато власних заслуг, чужі йому приписувати не треба. Драпатий веде свою важливу роботу на напрямку, а інші командири ведуть свою роботу, і заслуги кожного треба відмічати правдиво.

А тепер що саме відбулось?

У середині вересня обстановка у Куп'янську стала критичною. Ворог - підрозділи 68-ї мотострілецької дивізії та 27-ма мотострілецька бригади, переправився на широкому фронті через ріку Оскол, закріпився, та почав наступ на півночі від Куп'янську. Ворог захопив села Кіндрашівка, Радьківка, Тищенківка, Голубівка. Окремі позиції українських воїнів 114-ї, 144-ї та 117-ї бригади були ворогом фактично відрізані та опинились в оточенні.

Використовуючи газову трубу та великі лісові масиви російські штурмові групи пробили наземний маршрут безпосередньо у Куп'янськ і фактично захопили більшу частину міста.

Панівна висота у північній частині міста з телевізійною вежею, багатоповерховими будинками, з якої повністю контролююються пдступи до міста була захоплена ворогом. Це не були окремі ДРГ - це були штурмові загони зі складу 121-го, 122-го полків, 27-ї бригади, 1855-го батальйону ЗС РФ.

Пошуково-ударне угруповання отримало завдання відкинути ворога та вийти на Оскол, закрити маршрути до Куп'янську та оточити окупантів у місті та потім звільнити місто у взаємодії з військами 10-го армійського корпусу та тактичної групи "Куп'янськ".

До складу угруповання "Хартії" були включені підрозділи зі складу 92-ї штурмової бригади, 475-го штурмового полку "Код 9.2", 13-ї бригади "Хартія", 144-ї механізованої бригади. Для окремих завдань в угрупованні "Хартія" були залучені рота 425-го штурмового полку "Скеля" та група Легіону "Свобода Росії". Підтримку дронами здійснюють розрахунки ОЗСПН НГУ "Лазар", "Тайфун" та патрульної поліції Харківщини.

Ворог розгорнув в районі Тищенківки, Кіндрашівки та Радьківка батальйонний район оборони, і одночасно продовжуав штурмові дії далі, а також створив "кілл-зону" з високою щильністю дій БПЛА безпілотних військ, 7-го полку, підрозділів "Судний день" та "Рубікон". Уникнути зустрічі з росйськими дронами практично неможливо. Для прикладу - в "Новатор", на якому я виїхав на першу розвідку, також влучив російський опто-волоконний дрон, і лише завдяки захисту машини нам пощастило.

І попри такий опір та перевагу ворога у дронах за рахунок ефективного планування, російська "кілл-зона" була прорвана одразу на двох ділянках, наші дії стали для ворога раптовими та неочікуваними, це дозволило суттєво знизити втрати і не зав'язнути у бою за якусь окрему позицію.

Штурмові групи 475-го полку "Код 9.2" та 92-ї штурмової бригади розгромили ворожі позиції в районі Кіндрашівки та взяли під контроль ключовий лісовий масив, завдали ворогу колосальні втрати ударами дронів. В лісі під Кіндрашівкою були звільнені позиції бійців 114-ї бригади, які були відрізані ворогом 6 місяців тому.

Штурмові групи 13-ї бригади "Хартія" розгромили ворога та звільнили Радьківку та виконали мету операції - провались до Оскола, повністю відновивши рубіж наземної оборони у цьому районі. В результаті "Хартія" перерізала маршрут заходу ворога у Куп'янськ, усі виходи з труби розвідані та перетворені на наші "кілл-зони".

Воїни 92-ї бригади та 144-ї бригади закріпились на вигідних рубіжах, б'ються героїчно, і ефективно відбивають росйські атаки, зачищають та знищують усі прориви та інфільтрації.

Таким чином, російські війська у Куп'янську на початку листопаду були повністю оточені.

Командування російської 68-ї дивізії негайно розпочало атаки, які проводяться буквально щодня, з метою не допустити швидку ліквідацію оточених у Куп'янську підрозділів. Російські штурмовики навіть коли їх залишається один-два від групи все одно намагаються атакувати та просочуватись крізь наші бойові порядки у туман, дощ. В результаті у бої доводиться вступати навіть у ближньому тилу - нещодавно розрахунок мінометників взяв у полон двох окупантів.

Проте прорвати оборону угруповання "Хартії" північніше Куп'янську ворогу не вдається. Усіх "інфільтрованих" методично знищують по всій глибині бойових порядків завдяки грамотно організованій розвідці, взаємодії, ураженню. Втрати є і у нас, і вони значні.

Але втрати росіян у багато разів вищі. Тільки силами угруповання і тільки за даними об'єктивного контролю підтверджується ліквідація понад 1000 російських солдат, 13 окупантів взяті у полон.

Угруповання "Хартія" почало атаку російських позицій на півночі Куп'янську, і звільнило спільно з воїнами тактичної групи "Куп'янськ" кілька ключових житлових масивів.

Треба відмітити воїнів тактичної групи "Куп'янськ" (генерал В.Солімчук), бійцям підрозілів зі складу 127-ї механізованої бригади, 425-го полку "Скеля", 125-ї механізованої бригади, 116-ї механізованої бригади, 101-ї бригади охорони, спецназів ВСП, СБУ, 151-го полку, ССО та КОРД. Це загалом не так багато людей чисельно, але вони роблять усе можливе, і спочатку стримали наступ окупантів, а зараз також наступають назустріч "Хартії", спільно звільняючи окуповане місто.

Саме бійці Тгр "Куп'янськ" - 425-го штурмового полку "Скеля", 127-ї бригади, 125-ї повністю звільнили від ворога важливий мікрорайон багатоповерхівок "Ювілейний", що унеможливлює спроби ворога утримати південну частину міста.

Також важливо відмітити воїнів 116-ї механізованої та 14-ї механізованої бригад 10-го армійського корпусу, які у вкрай важких умовах тривалий час героїчно обороняють підходи до Куп'янську на лівому березі Осколу, і не дають ворогу прорватись до міста. Без їх зусиль захистити місто було б неможливо.

Заяви Путіна та Герасімова 20 листопада про "повне звільнення" Куп'янську і про "готовність привезти у Куп'янськ іноземних журналістів" українські воїни під Куп'янськом зустріли з гумором, оскільки на той момент росяни вже були повністю відрізані від міста.

Я не можу зараз описати усі нюанси нашої тактики, які дозволили мінімальними силами прорвати "кілл-зону" та вийти на Оскол. Але саме командири створюють на полі бою ту перевагу, яка дозволяє випереджати ворога у сучасній війні навіть у "кілл-зоні", і виконувати завдання навіть попри більшу чисельність людей та дронів у ворога. Тому дії командування на мій погляд, є прикладом ефективних асиметрічних дій обмеженими силами у хаотичній обстановці проти ворога, який переважає у силах.

Операція по звільненню Куп'янська ще далеко не завершена. День за днем зачищаються будинки, операція ускладнюється значною кількістю мирних мешканців, які залишаються у місті, і яких росіяни використовують як живий щит. День за днем ворог атакує наші позиції на лівому та правому берегах Оскола, щоб знову пробити маршрут на Куп'янськ. Усі, хто хочуть підтримати українській Куп'янськ - допоможіть, будь-ласка, головним героям - простим бійцям частин та підрозділів, які я назвав у статті.