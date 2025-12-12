"Наши планы на 2026 год – это новые сегменты. Возможно, ракеты, возможно, беспилотники. Что-то летальное и интересное... Возможно, какие-то комплексы, ведь мы постоянно находимся в процессе разработки", – заявил в интервью "Дело. ТОП100" генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

За його словами, компанія ще до кінця року планує запустити кілька проектів з іноземними урядами.

"Далі – масштабування, масштабування, масштабування", – додав Бельбас.

Він також відзначив, що Росія розвиває оборонку та виробляє зброю в великих масштабах, відповідно, щоб перемогти нам потрібно забезпечити Сили Оборони України зброєю та технікою "у обсягах, співмірних з їхніми".

"Ми маємо забезпечувати Збройним силам постачання в обсягах, співмірних із їхніми. Тоді лінія фронту буде стабільною, будемо боротися в технологіях і в мобілізації людей. Для цього потрібне масштабування, воно ключове в цій війні на виживання. Якщо на початку було важливо розгорнути Збройні сили, провести мобілізацію тощо, то у перспективі потрібні економічна стійкість і безперервне, ритмічне постачання у значних обсягах", – переконаний генеральний директор "Української бронетехніки".

