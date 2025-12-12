'Чрезвычайно важно достигать результатов': Зеленский посетил Купянск и поблагодарил украинских воинов. Видео

В пятницу, 12 декабря, президент Украины Владимир Зеленский посетил прифронтовую Харьковскую область. Глава государства в честь Дня Сухопутных войск Украины пробыл с военными в Купянске.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Президент поздравил военных с праздником.

"Сегодня – Купянское направление, наши воины, которые здесь достигают результатов для Украины. Много россияне говорили о Купянске – мы видим. Был, я поздравил ребят. Спасибо каждому подразделению, всем, кто сражается здесь, всем, кто уничтожает оккупанта", – сказал глава государства, поблагодарив украинских защитников.

Зеленский добавил, что сегодня чрезвычайно важно достигать результатов на фронте, "чтобы Украина могла достигать результатов в дипломатии".

"Именно так это работает: все наши сильные позиции внутри страны – сильные позиции в разговоре об окончании войны", – резюмировал он.

Ситуация в Купянске – что известно

Напомним, ранее сообщалось, что российские силы находились в северных районах Купянска, однако они несут значительные потери. Враг не может эффективно пополнять свои силы, а попытки перебросить войска или действовать на другом берегу реки Оскол не приносят успеха.

В то же время относительно удержания города у украинских защитников есть "положительный прогноз" – ВСУ пусть постепенно, но вычищает город от оккупантов. Ситуация на восточном берегу реки Оскол также "достаточно стабильная", несмотря на то, что противник там активно атакует наших военнослужащих. Такую оценку в эксклюзивном интервью нашему изданию дал военный эксперт Владислав Селезнев.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате успешной операции Вооруженных сил Украины, остатки российских отрядов были заблокированы в Купянске Харьковской области. Все северо-западные окраины города уже зачищены от врага.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!