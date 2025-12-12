10 декабря морские дроны СБУ Sea Baby, наведенные и обеспеченные ВМСУ, атаковали нефтяной танкер Dashan теневого флота РФ.

Це велике судно вантажністю мільйон барелів, 276 метрів завдовжки, недавнього року будівництва, пише Кирило Данильченко для LB.ua.

Ринкова ціна такого — 25–30 млн доларів. Приємний бонус за атаку кількома дронами по 240 тисяч за штуку.

Dashan ішов у винятковій економічній зоні України в бік порту Новоросійськ порожнім — це чітко видно на відео атаки: ватерлінія характерна для незавантаженого судна.

Працювали по кормі, щоб уразити гвинто-рульову систему, пробити дейдвуд (найнижча частина кормового чи носового кінця судна. — LB.ua) і знерухомити, утім уникнути можливого розливу нафтопродуктів з центральних танків.

Там корпус танкера найтонший, а поруч машинний відсік — уламки корпуса й потужні бойові частини дронів з високою вірогідністю завдали тяжких ушкоджень.

Тішить око атака: чітка, під прикриттям корми — якщо РФ поставить на танкери збройну охорону, саме там буде найменша щільність автоматичного вогню, тобто відпрацювали тактику застосування.

Музикою лунають крики з-за поребрику про піратство й червоні лінії. Нагадую: перед війною росіяни марили висадками десанту під Одесою, але потім трапилося побоїще безекіпажними катерами, ПКР, крилатими ракетами й дальніми дронами — довелося втікати до Новоросійська. І закрутилося.

Тепер не нас хочуть задушити у блокаді, а ми вибиваємо тіньовий флот РФ. Це вже після втрати флагмана, більшої частини великих десантних кораблів і ЦДК, а також забитого в доку підводного човна. Непогано, як для країни, в якої флот ніколи не був сильною стороною Збройних сил.

За два тижні атакували чотири танкери в Чорному морі й іще один біля берегів Сенегалу.

Kairos сів на мілину біля берегів Болгарії через втрату управління, Dashan знерухомили, VIRAT відбуксували до Туреччини на ремонт, Midvolga 2 в Сінопі усуває пошкодження, Mersin у Дакарі — ще не факт, що там можливо відновити.

Загиблих немає, розливу нафти немає — є ремонт, буксири, втрати через простої та зірвані терміни. Як на мене, це досить непогано. І легко масштабувати.

Одразу відреагували страхові компанії. Страховка підскочила на 250%. Адже це не випадковість, а цілеспрямована кампанія, отже, висока ймовірність повторів. 0.65–0.8% від вартості судна та вантажу. Вантаж — 50–60 млн.

Тож курочка традиційно клює по зернятку.

Крім того, аварійний ремонт, робота буксирів, турецька компанія відмовилася співпрацювати з РФ після атаки дронами, простої.

Прямих збитків виключно через простої кораблів на сотні мільйонів. Але через зростання ціни на фрахт, через пошук екіпажів, купівлю нових суден вони будуть значно серйознішими.

Танкерна війна — якщо вже в нас війна триває багато років, а карт немає, як уперто повторює президент однієї наддержави, — цілком собі карта.

Але варто пам'ятати, що тіньовий флот РФ — приблизно 15 % світових танкерних потужностей, це понад 1000 суден. Тому слід чітко розуміти завдання — не йдеться про фізичну блокаду.

Не як на громадянській війні США — втопити кожне судно з бавовною, європейськими товарами і пропрацьовувати моніторами порти на півдні.

А за допомогою довгої руки позначати загрозу, різко підвищуючи витрати на всіх етапах для Москви.

Йдеться не про те, щоб ударами по НПЗ, перевалці в портах, по зберіганню, великих терміналах, залізниці колапсувати у РФ логістику, зірвати строки тощо.

Танкерною війною прагнуть задерти ціни на фрахт і страховку. Сильно задерти. Уже на 200%, і це не кінець.

Чому? Тому що РФ і так має величезні витрати.

Ці постійні купівлі суден, виведення їх з-під санкцій, компанії-одноденки, прапори Ліберії, Панами й Коморських островів, команди з Гамбії та Гани, непрозорі підприємства, які знають, що вони порушують закон, логістика — усе це потребує чималих фінансів, щоб змащувати коліщатка.

Суднам по 15 і більше років, а це ремонти й різні штрафи за порушення екологічних вимог. Самі витрати на купівлю й оренду кораблів тіньового флоту — понад 25 мільярдів доларів США.

Загальні річні — понад 10 млрд.

Ну і далі на все це — термінові ремонти в портах Туреччини, де не працюють санкції, страховки, різні спеціальні умови постачань; коли доводиться чекати, поки знайдуть новий танкер замість обкладеного санкціями, а тепер і підбитого.

Упевнений, що ми створили аналітичний відділ, який опрацьовує супутникові знімки, відключення транспондерів, спільні маневри для перевалки в морі, щоб ідентифікувати тіньовий флот.

Вузькі місця економіки.

Військова хімія, верстати, електроніка, обхід санкцій, потім НПЗ, тепер перевалка й тіньовий флот. Наша мета — кишеня. Допалити залишки золотовалютних резервів, запустити верстат, змусити йти з прихованої у відкриту мобілізацію.

Те, що занапастило Російську імперію і СРСР — розрив торгівлі із Заходом, непопулярна довга війна, падіння доходів від сировини.

Подивимося, як воно буде. Поки що ми нарощуємо атаки по всьому ланцюжку, і це не кінець.