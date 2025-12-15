В российском Генштабе нарастает напряжение после срыва планов по Купянску и Покровскому направлению. Провал установленных сроков вызвал резкую реакцию со стороны политического руководства РФ и обострил внутренние конфликты в военном командовании.

Ситуацию внутри штаба источники описывают как нервную и дезорганизованную. Об этом сообщает движение сопротивления "АТЕШ".

Отмечается, что среди офицеров группировки войск "Центр", Генеральный штаб ВС РФ находится под сильным давлением из-за провала стратегических дедлайнов. Речь идет прежде всего о неспособности начальника Генштаба Валерия Герасимова обеспечить захват Купянска и Покровско-Мирноградской агломерации в ранее определенные сроки.

По словам офицеров, возвращающихся из командировок в Москву, в аппарате Генштаба царит напряженная атмосфера. Генералы открыто обсуждают жесткую критику и "разносы", которые поступают непосредственно от высшего политического руководства России из-за отсутствия реальных результатов на фронте.

В "АТЕШ" отмечают, что военно-политическое руководство РФ, вероятно, осознает реальное положение дел на поле боя, несмотря на публичные заявления о якобы захваченных украинских населенных пунктах.

В то же время, пытаясь подстроить ситуацию на фронте под политические доклады и пропагандистские нарративы, командование Генштаба бросает в наступления значительные силы личного состава, фактически игнорируя рекордные потери среди российских войск.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины недавно отбросили россиян из части Купянска и освободили ряд населенных пунктов вокруг райцентра. Это произошло на фоне российских заявлений, сделанных на самом высоком уровне, о якобы полном контроле войск РФ над этим городом.

