Украинские войска провели удачную операцию на Купянском направлении, 'зачистив' от врага несколько населенных пунктов – ISW

Силы обороны Украины недавно отбросили оккупантов из части Купянска и освободили от врага ряд населенных пунктов вокруг райцентра. Это произошло на фоне российских заявлений, сделанных на самом высоком уровне, о якобы полном контроле войск РФ над этим городом на Харьковщине.

Врали в Кремле о несуществующих успехах не просто так. Как выглядит карта боевых действий на Харьковщине сейчас и зачем Москва озвучивала откровенную ложь о ситуации на Купянском направлении, рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Силы обороны освободили часть Купянска

Аналитики констатировали, что украинские войска недавно освободили территорию, включая часть города Купянска, в результате тактической контратаки на Купянском направлении. Об этом, в частности, 12 декабря сообщил 2 корпус Национальной гвардии Украины "Хартия".

По данным военных, была проведена успешная контратака для стабилизации ситуации на Купянском направлении, в ходе которой россиян выбили из Кондрашовки и Радьковки (к северу от Купянска), из близлежащих лесов, а также освободили районы на севере Купянска и прорвались к реке Оскол, перерезав российские наземные линии связи к Купянску и окрестностям.

В "Хартии" также заявили об окружении около 200 российских военнослужащих в Купянске.

Вспомнили в ISW и о поездке в Купянск президента Украины Владимира Зеленского: он накануне опубликовал снятое на фоне стелы на юго-западном въезде в город, из чего аналитики сделали вывод: "украинские войска, вероятно, отбросили российские войска гораздо дальше от этого района".

"Геолокационные кадры, опубликованные 12 декабря, также показывают, что украинские войска действуют по всему Купянску. Другие российские и украинские источники подтвердили украинскую контратаку. Источник, который, как сообщается, связан с украинской военной разведкой, сообщил, что украинские войска окружили российские войска в Купянске, очистили северо-западный Купянск и освободили Мировое, Кондрашовку и Радьковку. Источник указал, что российские войска все еще удерживают Голубовку (к северу от Купянска)", – указано в материале.

Между тем один из российских военных блогеров утверждал, что украинские войска начали проникать на северо-западные окраины Купянска с Мирового (немного северо-западнее Купянска) и Радьковки, что, считают аналитики, указывает на то, что украинские войска также освободили Мировое.

Российский пропагандист признал, что войска РФ не контролируют восточную часть Купянска, и что река Оскол (которая протекает через Купянск) затрудняет усилия России достичь центра города.

Другие российские военные блогеры утверждали, что украинские войска начали контратаку и достигли определенного прогресса, но отрицали масштабы продвижения украинской армии.

"16 ноября оперативно-тактическая группа Объединенных сил Украины сообщила, что начала усилия по отражению продвижения россиян на Купянском направлении, и эти недавние продвижения, вероятно, являются результатом многонедельных усилий по возвращению Купянска", – отметили в ISW.

Аналитики отметили, что успех украинских сил сложно переоценить – в частности, и в плане его влияния на дипломатические процессы, ведь он разрушает ключевой текущий нарратив Кремля.

"Эта украинская контратака демонстрирует, что украинские силы остаются способными обороняться и контратаковать против значительных российских наступательных усилий, вопреки заявлениям президента России Владимира Путина о том, что украинская оборона разрушается. Украинские продвижения в Купянске и вблизи него показывают, что украинские силы способны проводить успешные контратаки и достигать тактически значительных успехов, особенно когда российские силы перегружены", – считают аналитики.

В ISW напомнили, что оккупация Купянска была приоритетом России с середины-конца июля 2025 года, но российские силы не смогли выделить достаточную концентрацию сил для преодоления украинской обороны в этом районе, поскольку они проводят интенсивные наступательные операции в других частях театра военных действий.

Российские силы также имели трудности с переброской войск в Купянск, поскольку украинские силы успешно контролировали огневой режим российской логистики в северной части Купянска еще до недавнего продвижения Сил обороны.

"Российские продвижения происходили с непропорционально высоким уровнем потерь и значительными затратами времени, и российским силам пришлось отправить 150 000 военнослужащих только на Покровское направление", – объяснили причины нехватки личного состава РФ на Купянском направлении аналитики.

Они добавили, что российский диктатор Владимир Путин и высокопоставленные российские военные чиновники в последние недели с особым рвением сыпали заявлениями о вымышленных продвижениях оккупантов вдоль линии фронта, а 21 ноября Путин отметил, что российские войска "неизбежно" повторят свои операции на Купянском направлении на других участках фронта.

"Однако эти преувеличенные заявления о продвижении являются ложными, и даже известный близкий к Кремлю военный блогер заявил, что украинская контратака "воспользовалась" "некоторыми не совсем правдивыми заявлениями", признав, что заявление Путина от 27 ноября о захвате Купянска было ложным", – отметили в ISW.

Там добавили, что придумывали несуществующие успехи оккупантов в Кремле не просто так, а с вполне конкретной целью.

"Путин и высокопоставленные российские военные чиновники пытались изобразить линию фронта в Украине как находящуюся на грани коллапса, таким образом пытаясь сформировать убеждение, что Украина и Запад должны уступить требованиям России, но украинская контратака в Купянске вместе с устойчивым сопротивлением Украины вдоль остальной линии фронта показывает, что этот нарратив является ложным", – резюмировали в ISW.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ISW объяснили, почему в России солгали о "захвате" Северска и на какой город нацелились войска Путина.

Также аналитики констатировали, что недавно украинские войска продвинулись вблизи Покровска, оккупанты – в районе Северска.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!