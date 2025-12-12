Украинские войска продвинулись вблизи Покровска, оккупанты – в районе Северска. Карта ISW

Украинские военные имеют успехи на Покровском направлении. В частности, наши бойцы продвинулись неподалеку от Мирнограда.

Со своей стороны, военнослужащие РФ имеют продвижение на Северском направлении. Подробнее об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Ситуация на Покровском направлении

Согласно геолокационным видеозаписям от 11 декабря, ВСУ недавно продвинулись на северо-восток от Мирнограда (восток от Покровска).

В материале отмечается, что 10–11 декабря российские войска проводили атаки вблизи и внутри Покровска – на северо-запад от города возле Гришино, на север вблизи Родинского и Сухецкого и в направлении Белицкого – на северо-восток возле Красного Лимана, Разино и Новоэкономичного; на восток от Покровска возле и внутри Мирнограда и на юго-запад вблизи Удачного, Новоподгородного, Зверево, Котлино и Молодецкого.

Командир украинской бригады на Покровском направлении 11 декабря сообщил, что оккупанты перемещаются по Покровску поодиночке или парами, поскольку более крупные группы становятся легкой мишенью для украинских дронов.

Российский милблогер отметил, что украинские войска осуществляют тактический отвод из Мирнограда в сторону районов вблизи Светлого (восток от Покровска, запад от Мирнограда).

Ситуация на Северском направлении

Что касается оценки продвижения российских войск, то, согласно геолокационным видеозаписям от 11 декабря, российские подразделения имеют продвижение к северу от Свято-Покровского.

По оценке ISW, видео показывают группы по двое российских военнослужащих, которые поднимают несколько флагов в Северске во время миссии по проникновению, которая к тому времени не изменила передний край зоны боевых действий (ПЗБД).

Связанный с Кремлем милблогер отметил 8 декабря, что присутствие штурмовой группы из двух человек в центре Северска не означает, что вся территория контролируется Россией. Часто бывает, что пара бойцов прорывается вперед и оказывается отрезанной от логистики.

По состоянию на 10–11 декабря российские войска осуществляли атаки: вблизи и внутри Северска, на северо-запад возле Ямполя, Закитного и Дроновки, а также в направлении Озерного и Дибровы, на юг вблизи Переездного и на юго-запад возле Свято-Покровского.

Напомним, накануне в Оперативном командовании "Восток" сообщали, что захватчики не оставляют попыток просочиться в северную часть Покровска, пользуясь неблагоприятными погодными условиями. Ситуация в Мирнограде тоже остается сложной и изменчивой. В свою очередь, украинские бойцы продолжают выполнять определенные задачи и удерживать рубежи.

Как писал OBOZ.UA, оккупанты продолжают наступательные операции на нескольких направлениях, но достигают лишь тактических успехов. По данным Института изучения войны, большинство атак РФ не приводит к существенному продвижению, а украинские силы удерживают ключевые позиции.

