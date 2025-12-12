Российские войска достигают лишь тактических успехов: в ISW оценили ситуацию на поле боя. Карта

Российские войска продолжают наступательные операции на нескольких направлениях, но достигают лишь тактических успехов. По данным Института изучения войны, большинство атак РФ не приводит к существенному продвижению, а украинские силы удерживают ключевые позиции.

Операции продолжаются в Сумской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях, однако контроль над территориями остается спорным. Об этом говорится в свежем обзоре ISW.

Сумская область: без значительного продвижения

11 декабря российские войска продолжали наступательные операции в северной Сумской области, однако не достигли существенного продвижения.

По данным российских военных блогеров, подразделения 30-го мотострелкового полка отказывались эвакуировать раненых из-за угрозы ударов украинских беспилотников. При этом операторы FPV-дронов и подразделения 137-го и 217-го ВДВ продолжали наносить удары по украинским позициям.

Харьковское направление: украинские силы удерживают Волчанск и Лиман

На северо-востоке от Харькова, в районах Волчанска, Старицы, Синельниково и Лимана, российские войска пытались продвинуться, но украинские силы удержали контроль.

Полковник Виктор Трегубов сообщил, что враг применяет численное преимущество и планирующие бомбы, но украинские войска сохраняют ключевые позиции и ограничивают логистику противника.

Донецкая область: Северск, Константиновка и Доброполье

В направлении Северска, Константиновки-Дружковки и Доброполья российские войска продолжали атаки, но подтвержденного продвижения не достигли.

Опубликованные видеозаписи показывают, что российские группы по два бойца осуществляли проникновение в Северск, однако не меняли передовую линию фронта. Украинские силы успешно проводили контратаки в Лимане и Мирнограде, укрепляя оборону.

Покровск: активность россиян ограничена

Российские войска атаковали вблизи Покровска и внутри города, пытаясь продвинуться на север, северо-восток и юго-запад.

Украинский командир бригады сообщил, что враг передвигается в одиночку или парами, потому что большие группы становятся легкими целями для беспилотников. Украинские силы удерживают позиции, проводят контратаки и сохраняют контроль над ключевыми районами.

Запорожское и Херсонское направления: ограниченные действия России

Российские войска продолжают атаки на Гуляйполе и территории западной Запорожской области, но существенного контроля над территорией не получили.

На Херсонском направлении РФ пытается ограничить логистику Украины, выделяя ресурсы на воздушный перехват, однако украинские снабженческие пути остаются открытыми.

Подразделения российских мотострелковых и десантных бригад продолжают ограниченные наземные и воздушные операции, включая удары FPV-дронов и артиллерию. Однако большинство попыток продвижения не меняют контролируемые территории, а украинские войска эффективно противодействуют прорывам и удерживают ключевые позиции на всех направлениях фронта.

