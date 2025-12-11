Враг обречен: украинские военные показали, как уничтожают оккупантов на Покровском направлении. Видео

Украинские военные продолжают наносить сокрушительные удары по оккупантам на Покровском направлении, удерживая инициативу и срывая атаки российских сил. Подразделения обороны демонстрируют точную работу и эффективное уничтожение техники и живой силы врага.

Очередные результаты боевой работы подтверждают: на этом направлении российские подразделения несут все большие потери. Соответствующие кадры опубликовали в Генеральном штабе ВСУ.

Украинские защитники показали новые эпизоды уничтожения оккупантов на Покровском направлении, где продолжаются интенсивные бои.

На кадрах, обнародованных военными, видно сожженную российскую технику, ликвидированных оккупантов и яркие удары по позициям противника.

Украинские подразделения продолжают удерживать позиции и разрушать наступательные планы противника. Систематические удары позволяют уменьшать численность штурмовых групп и ограничивают возможность противника наращивать активность на этом направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи Покровска россияне не убирают тела своих "двухсотых". В сети показали видео, снятое самими оккупантами. На кадрах видно, что противотанковый ров фактически завален трупами российских штурмовиков.

