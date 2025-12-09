Враг пытается просачиваться в северную часть Покровска, пользуясь туманом: военные рассказали о ситуации

Российские оккупанты не оставляют попыток просочиться в северную часть Покровска, пользуясь неблагоприятными погодными условиями. Ситуация в Мирнограде тоже остается сложной и изменчивой.

Со своей стороны украинские военные продолжают выполнять определенные задачи и удерживать рубежи. Об обстановке на этом участке фронта рассказали в Оперативном командовании "Восток".

Что известно

Так, в зоне ответственности ГВ "Восток" Силы обороны в течение минувших суток отбили 68 вражеских штурмов.

На Покровском направлении защитники остановили 43 атаки противника в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Родинское, Красный Лиман, Никаноровка, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и вблизи Новопавловки.

По предварительным данным, на этом направлении обезврежено 84 оккупанта. Кроме того, украинские военные уничтожили шесть единиц автотехники, 12 беспилотников, две артиллерийские системы и 15 укрытий, предназначенных для расположения личного состава оккупантов.

"В Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. Враг пытается просачиваться в северную часть города, пользуясь туманом. Эти попытки блокируются, противник уничтожается. В районе Мирнограда ситуация остается сложной", – говорится в сообщении.

По информации военных, захватчики усиленно обстреливают Мирноград авиационными КАБами и ведут интенсивные штурмы, пытаясь прорваться и закрепиться на юго-восточной окраине города. Силы обороны уничтожают вражеские группы всеми доступными средствами. Для бесперебойного обеспечения подразделений и оперативной эвакуации организовываются дополнительные логистические маршруты в Покровск и Мирноград.

"В целом в зоне ответственности ГВ "Восток" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери – 324 оккупанта за минувшие сутки. Также уничтожено 1193 БпЛА различных типов и 47 единиц другого вооружения и техники", – говорится в сообщении.

Кроме того, Силы обороны эффективно охотятся на вражеских операторов дронов и благодаря результативной работе за сутки поражено 28 расчетов российских БпАК.

Напомним, с целью захвата Покровско-Мирноградской агломерации российские оккупанты с недавних пор привлекли оперативный резерв. В частности, на Покровск они бросили десантно-штурмовую дивизию. В то же время россияне застряли в городских боях и их силы истощаются.

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи Покровска россияне не убирают тела своих "двухсотых". В сети показали видео, снятое самими оккупантами. На кадрах видно, что противотанковый ров фактически завален трупами российских штурмовиков.

