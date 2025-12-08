Оккупанты привлекли оперативный резерв для захвата Покровска и Мирнограда: военный рассказал о ситуации. Карта

Для того, чтобы захватить Покровско-Мирноградскую агломерацию, российские оккупанты с недавних пор привлекли оперативный резерв. В частности на Покровск они бросили десантно-штурмовую дивизию.

Об этом рассказал офицер отдела коммуникации 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ Сергей Лефтер в комментарии СМИ. Он отметил, что россияне застряли в городских боях и их силы истощаются.

Украинские подразделения, которые находятся на этом участке фронта, еще в конце ноября указывали на привлечение врагом оперативного резерва.

Так, для подкрепления своих сил в Покровске военное командование РФ решило забросить туда 76-ю псковскую десантно-штурмовую дивизию. Ее в 2022 году фиксировали в Киевской области.

"Россияне будут их привлекать, потому что, в принципе, как ни крути, они стачиваются. И если бы им было легко захватить Покровск, они, я думаю, уже бы это сделали. А так, поскольку они застряли в городских боях, соответственно видно, что им не хватает сил. Это их оперативный резерв и они хотят его использовать", – рассказал Лефтер.

Бои за Покровск

Покровское направление уже длительное время остается эпицентром боев в Донецкой области. Российские оккупанты пытаются окружить Покровск с нескольких направлений и перебрасывают туда дополнительные силы. Однако им это до сих пор не удалось.

Однако враг сумел существенно усложнить украинскую логистику на Покровском направлении, что вызывает для Сил обороны существенные проблемы. Целью оккупантов является полное перерезание украинских путей снабжения и эвакуации.

Украинское командование отмечает, что для стабильного снабжения подразделений формируют дополнительные логистические маршруты в направлении Покровска. Это позволяет оперативно доставлять боеприпасы, технику и подкрепление в условиях интенсивных боевых действий.

Бои за Покровск продолжаются, в городе происходят активные боевые действия. Украинские защитники проводят зачистку городской застройки от российских оккупантов. Ситуация остается напряженной, однако Силы обороны успешно сдерживают штурмы и наносят врагу значительные потери.

Только за прошедшие сутки на этом направлении вражеская армия потеряла 110 российских военных, из которых 83 – безвозвратно. Кроме того, уничтожено семь единиц автомобильной и специальной техники, один мотоцикл, 26 беспилотников. Также Силы обороны поразили артиллерийскую установку и 12 укрытий, где находился личный состав армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в так называемой килзоне вблизи Покровска россияне не убирают тела своих "двухсотых". В сети показали видео, снятое самими оккупантами. На кадрах видно, что противотанковый ров фактически завален трупами российских штурмовиков.

