ГВ 'Восток': в Покровске происходит зачистка города от оккупантов

В Покровске продолжаются активные бои, украинские военные проводят зачистку городской застройки от российских оккупантов. Ситуация остается напряженной, однако Силы обороны успешно сдерживают штурмы и наносят врагу значительные потери.

ВСУ продолжают удерживать оборону и усиливать логистическое обеспечение подразделений на ключевых направлениях. Об этом сообщает командование Группировки войск "Восток".

Украинские войска проводят в Покровске поисково-штурмовые действия и ликвидацию российских сил в пределах плотной городской застройки.

Военные уточняют, что параллельно ВСУ удерживают оборону в Мирнограде, где украинские подразделения успешно сдерживают противника на подступах к городу.

Командование отмечает, что для стабильного снабжения подразделений формируют дополнительные логистические маршруты в направлении Покровска и Мирнограда. Это позволяет оперативно доставлять боеприпасы, технику и подкрепление в условиях интенсивных боевых действий.

За минувшие сутки в зоне ответственности группировки "Восток" украинские силы отбили 82 атаки российской армии.

Самой горячей остается ситуация на Покровском направлении - здесь ВСУ остановили 45 штурмов в районах Нового Шахова, Новопавловки, Гришино, Красного Лимана, Родинского, Мирнограда, Котлино, Удачного, Молодецкого и Дачного.

Украинские защитники нанесли оккупантам существенные потери. В течение суток на этом направлении вражеская армия потеряла 110 военных, из которых 83 – безвозвратно. Кроме того, уничтожено семь единиц автомобильной и специальной техники, один мотоцикл, 26 беспилотников. Также Силы обороны поразили артиллерийскую установку и 12 укрытий, где находился личный состав армии РФ.

Бои за Покровск продолжаются, украинские силы продолжают активно контролировать ситуацию и уничтожать противника на ключевых городских направлениях.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины продолжают оборону Покровска и Мирнограда. В то же время россиянам удалось существенно усложнить украинскую логистику на Покровском направлении, что вызывает для Сил обороны существенные проблемы.

