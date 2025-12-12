В ISW объяснили, почему в России солгали о 'захвате' Северска и на какой город нацелились войска Путина

В России снова взялись врать об успехах оккупационной армии на поле боя в Украине. На этот раз российские чиновники "освободили" город Северск в Донецкой области и выдают эту ложную "победу" за начало битвы за Славянск.

Ситуация в городе сложная, оккупанты присутствуют в Северске – однако битва за него продолжается, а никаких доказательств "победных" заявлений Москвы не существует. Об очередной российской лжи и ее цели рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Кремль заявил о "контроле" над Северском, в ISW – опровергают

Очередная ложь об "успехах" РФ на поле боя в Украине – не что иное как составляющая масштабных усилий РФ по изображению линии фронта в Украине как оказавшейся на грани коллапса. Также в Москве пытаются убедить Запад в "неизбежности" своей победы на поле боя.

Однако аналитики пришли к выводу: ни одно из этих утверждений не соответствует действительности, а захват Северска Россией по состоянию на 11 декабря не подтвержден ничем.

"Авансценой" для спектакля на тему "захвата оккупантами Северска" стала проведенная российским диктатором Владимиром Путиным онлайн-встреча с командирами Объединенной группы войск России. На ней командующий Южной группой войск России генерал-лейтенант Сергей Медведев заявил, что подразделения 3-й общевойсковой армии России (Южный военный округ) якобы захватили Северск.

Потешить диктатора решил и командующий 3 общевойсковой армии, генерал-лейтенант Игорь Кузьменков. По его версии, российские войска обошли Северск с севера и юга, чтобы перерезать украинские наземные линии связи и избежать городских боев. При этом они, говорил, в значительной степени полагались на беспилотники, артиллерию и авиаудары для содействия продвижению вблизи и в пределах Северска.

В ISW отметили: в пределы Северска россияне действительно просочились – с востока. Однако заявления о полном контроле города слишком преждевременны.

"Геолокационные кадры, опубликованные 11 декабря, указывают на то, что российские войска, вероятно, захватили восточный Северск, захват Россией западной части этого города остается неподтвержденным. Представитель 11-го армейского корпуса (АК) Украины подполковник Дмитрий Запорожец отверг заявления России о захвате Северска 11 декабря и заявил, что бои продолжаются по всему Северску и что российские войска используют почти постоянные плохие погодные условия для проникновения в город", – отметили аналитики.

О сделанной россиянами ставке на непогоду заявили и в одной из бригад, действующих на Северском направлении. Пользуясь туманом, они небольшими группами проникают на контролируемые украинцами территории, чтобы показательно поднять там триколоры и дать российские пропаганде и командирам "основания" для заявлений о "продвижении" там, где оккупантам так и не удалось закрепиться.

В ISW добавили, что некоторые российские военные блогеры в течение последних двух суток признавали, что Силы обороны еще присутствуют в Северске – и одновременно распространяли бравурные заявления о контроле оккупационной армии над не менее 90% города.

Аналитики убеждены, что Кремль пытается представить заявленное падение Северска как начало битвы за Славянск – для чего в реальности россияне "не установили условий на местах". Именно таким условием, как заявлял генерал Медведев российскому диктатору, и является "захват Северска". И, считают в ISW, такое "нацеливание" на Славянск – самый северный край украинского "пояса крепостей" в Донецкой области – призвано сформировать безосновательное впечатление, что Россия способна неотвратимо и быстро продвигаться в северной части этого "пояса".

Однако даже при самых благоприятных для агрессора обстоятельствах наземные штурмы Славянска, по оценкам аналитиков, россияне смогли бы начать минимум через несколько месяцев.

По одному из вероятных сценариев сначала захватчикам пришлось бы завершить захват Лимана и преодолеть 14 км от этого города до Славянска, в частности форсировав реку Северский Донец по дороге.

Другой сценарий – двигаться к Славянску от Северска, преодолевая расстояние около 30 км.

Оба варианта, учитывая то, что битвы за Лиман и Северск идут уже не первый год, аналитики оценивают достаточно скептически.

Они напомнили, что захватить Северск оккупанты пытаются с начала июля 2022 года, после того, как им удалось оккупировать Северодонецк и Лисичанск. Расстояние в 19 км от западной окраины Лисичанска до центра Северска они преодолевают вот уже 41 месяц.

Захватить же Лиман россияне пытаются с момента его освобождения в ходе украинского контрнаступления в начале октября 2022-го – и пока особо похвастаться им нечем.

"Только после одного или обоих этих продвижений российские войска смогут начать непосредственный штурм Славянска, и, вероятно, российским войскам понадобится год, чтобы осуществить эти продвижения с учетом текущих темпов продвижения в этом районе. Российским войскам традиционно требуется несколько месяцев, чтобы захватить относительно крупные городские районы, включая Часов Яр и Покровск, захват которых еще не завершен, и, вероятно, понадобится еще несколько месяцев, чтобы захватить Славянск после того, как они до него доберутся", – отметили в ISW.

Однако эти соображения никак не сдерживают Кремль в его попытках изобразить "российскую угрозу" северной части украинского "пояса крепостей" и подтолкнуть Запад и Украину к капитуляции, убедив в своих одновременных продвижениях по всему театру военных действий и неизбежном обвале фронта.

"ISW продолжает оценивать, что линия фронта в Украине не угрожает неизбежным коллапсом", – уточнили в аналитики.

Ранее в ISW заявили, что в России отклонили мирный план из 28 пунктов.

"Неприемлемыми" для Кремля оказались все пункты, хоть немного учитывающие интересы Украины, – от гарантий безопасности для нашего государства и замораживания линии соприкосновения на Запорожье и Херсонщине и до признания суверенитета Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!