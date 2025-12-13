Противник пытается усилить давление: Сырский рассказал о ситуации в Покровско-Мирноградской агломерации

Силы обороны продолжают оборонять Покровско-Мирноградскую агломерацию. Обстановка там остается сложной, враг усиливает давление на украинские позиции и перебрасывает резервы.

Украинские же воины концентрируются на улучшении логистики на Покровском направлении и усилении координации между привлеченными к обороне подразделениями. О ситуации рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Что рассказал главком ВСУ

Сырский отметил, что Силы обороны продолжают держать оборону Покровско-Мирноградской агломерации.

"В очередной раз посетил с рабочей поездкой органы военного управления, которые продолжают нашу операцию на этом направлении. Обстановка остается сложной. Противник пытается усилить давление на наши оборонительные позиции, перебрасывает сюда дополнительные резервы", – описал главком выводы, сделанные после поездки в Донецкую область.

Он добавил, что заслушал доклады командиров привлеченных к оборонительной операции армейских корпусов и подразделений – и уточнил задачи, стоящие сейчас перед воинами, которые держат рубежи на Покровском направлении. Среди них, в частности, решение сверхсерьезной проблемы с логистикой.

"Определены конкретные шаги для укрепления обороны, включая поддержание стабильной работы важных логистических путей, для повышения результативности огневого воздействия, улучшение координации между частями, обеспечение подразделений всем необходимым", – отметил Сырский.

Главком утверждает, что украинские силы и в дальнейшем будут действовать в логике тактики активной обороны.

"Речь идет об улучшении оперативного положения, проведение локальных операций для вытеснения противника с отдельных территорий, создание условий для последующих маневров наших сил. Украинские воины, командующие и командиры осознают свою ответственность и достойно выполняют поставленные перед ними задачи", – заверил Сырский.

В поездку в Донецкую область главком прихватил с собой награды и знаки отличия – для защитников, проявивших на поле боя особое мужество и результативность.

"Отметил военнослужащих высокими государственными и ведомственными наградами, среди которых Орден Богдана Хмельницкого I степени, почетные нагрудные знаки Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины "Крест заслуги", "Стальной крест", "Серебряный крест", "Крест "Военная честь". Это признание их преданности делу защиты Украины и высокого профессионализма. Еще раз искренне благодарю каждого воина за стойкость, храбрость и результативность в уничтожении российских оккупантов. Держим строй!" – написал Сырский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Сырский озвучил темпы продвижения и потери армии РФ. По словам главкома, линия фронта сейчас уменьшилась на 35 км – и составляет 1218 километров.

Так, на Покровском направлении "вторая армия мира" ежемесячно преодолевает около 1,5 км, оплачивая эти "ничтожные" продвижения жизнями тысяч оккупантов.

