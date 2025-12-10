Линия фронта уменьшилась на 35 км: Сырский озвучил темпы продвижения и потери армии РФ

По последним данным на войне в Украине линия фронта составляет 1218 километров. Всего месяц назад она составляла 1253 километра, но благодаря Вооруженным Силам уменьшилась на 35 км.

Об этом сообщил командующий ВСУ Александр Сырский во время встречи с медиа. Да, у врага есть продвижение вперед на некоторых участках, но оно "ничтожно", отметил генерал.

Ничтожное продвижение

"По данным, даже не нашим, а Института изучения войны ISW, темпы продвижения противника на некоторых участках составляют 1,5-4,5 километров в месяц. Например, на Покровском направлении – около 1,5 километров. При ежедневных потерях в количестве более тысячи российских военных такое продвижение является ничтожным", – отметил командующий ВСУ.

По его словам, по боевым уставам, темп наступления при прорыве подготовленной обороны должен составлять 1-1,5 км/ч, на неподготовленную оборону – 1,5-2,5 км/ч.

"Хочу еще раз подчеркнуть: объемы российской лжи в разы превосходят реальные темпы продвижения российских войск. Враг использует дезинформацию и свои фейковые карты в гибридной войне против Украины, влияя как на иностранную аудиторию, так и на наше общество, нашу армию", – отметил Александр Сырский.

Он также сказал, что "за ноябрь потери противника, которые нанесли наши Беспилотные Силы, составляют около 24 тысяч человек". Это рекордный показатель, уточнил командующий ВСУ.

Ситуация на Покровском направлении

Российская группировка на Покровском направлении продолжает наращиваться, по словам Сырского, там уже сосредоточено 156 тысяч российских захватчиков. Это делает участок одним из главных центров их наступательного давления. Кроме того, враг применяет на этой части фронта 40–50% всех своих КАБов, что существенно усложняет оборону.

Однако "оборона Покровска продолжается, наши войска контролируют на севере города почти 13 кв. километров", а"Мирноград – не в окружении", подчеркнул Александр Сырский.

В конце ноября Сырский уже сообщал, что за неделю украинские силы освободили 11,5 квадратных километров территории в Покровске – это более трети города. Несмотря на это, российское руководство продолжало публично заявлять о якобы захвате большей части Покровска.

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи Покровска россияне не убирают тела своих "двухсотых". В сети показали видео, снятое самими оккупантами. На кадрах видно, что противотанковый ров фактически завален трупами российских штурмовиков.

