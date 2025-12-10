'Был период, когда в Покровске не оставалось украинских войск': Сырский рассказал об успешной контратаке ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что осенью в Покровске наступил момент, когда в городе фактически не оставалось украинских военных. Это произошло под давлением значительно более многочисленной российской группировки. Однако уже с середины ноября украинские силы перешли в контрнаступление и вернули под контроль важные части города и окружающей территории.

О деталях этой операции главнокомандующий рассказал во время встречи с руководителями украинских медиа, о чем сообщило РБК-Украина. Он описал как масштабы российской группировки, так и те изменения, которых ВСУ смогли достичь после восстановления позиций. Сырский уточнил: "На определенном этапе, осенью, в Покровске уже не было наших войск из-за ограниченных возможностей".

Ситуация на направлении

Российская группировка на Покровском направлении продолжает наращиваться. По словам Сырского, там уже сосредоточено 156 тысяч российских военных. Это делает участок одним из главных центров их наступательного давления. Кроме того, враг применяет на этой части фронта 40–50% всех своих КАБов, что существенно усложняет оборону. Военные, работающие на месте, говорят, что интенсивность воздушных ударов часто определяет темп боев.

Сырский пояснил, что после 15 ноября украинские подразделения смогли продвинуться вперед и вернуть под контроль около 13 квадратных километров территории в пределах Покровска. Это почти половина города, учитывая его общую площадь в 29 квадратных километров. Украинские силы удерживают северную часть Покровска примерно вдоль железной дороги. А на западе от города защитники освободили еще около 54 квадратных километров территории, создав широкий пояс безопасности.

По словам командующего, ситуация остается сложной, особенно при тумане или дожде, когда российские подразделения пытаются воспользоваться уменьшенной видимостью и ограниченной работой дронов. "Однако в дальнейшем мы только увеличиваем численность своей группировки в пределах Покровска", – подчеркнул он.

Хронология событий

В конце ноября Сырский уже сообщал, что за неделю украинские силы освободили 11,5 квадратных километров территории в Покровске – это более трети города. Несмотря на это, российское руководство продолжало публично заявлять о якобы захвате большей части Покровска.

Сначала Путин говорил о 70% контроля, а 1 декабря начальник генштаба РФ Валерий Герасимов отчитывался о "полной оккупации". Эти заявления не подтверждались фактами и противоречили данным с украинской стороны.

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи Покровска россияне не убирают тела своих "двухсотых". В сети показали видео, снятое самими оккупантами. На кадрах видно, что противотанковый ров фактически завален трупами российских штурмовиков.

