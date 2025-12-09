'Объемы российской лжи в разы превосходят реальность': Сырский рассказал о реальном положении дел в Покровске, Мирнограде и Купянске

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что сейчас происходит на самых горячих направлениях фронта. В частности, продолжается оборона Покровска, Мирноград не находится в окружении, а в Купянске Силы обороны проводят контрдиверсионную операцию.

Об этом Сырский написал в Telegram. Он встретился с руководителями и редакторами ведущих украинских медиа, чтобы рассказать о реальной обстановке на фронте и важнейших вопросах деятельности ВСУ.

"Ключевое: оборона Покровска продолжается, наши войска контролируют на севере города почти 13 кв. километров. Мирноград – не в окружении. В Купянске продолжается наша успешная контрдиверсионная операция", – сообщил главком.

Сырский подчеркнул: объемы российской лжи в разы превосходят реальные темпы продвижения российских войск. Враг использует дезинформацию и свои фейковые карты в гибридной войне против Украины, влияя как на иностранную аудиторию, так и на украинцев – на все общество и военных в частности. Главком ВСУ призвал не помогать врагу и не распространять месседжи российской пропаганды.

"Не обо всех своих успехах мы можем сейчас в деталях рассказать широкой общественности. Ведь от таких сообщений зависит жизнь наших воинов на позициях, над которыми они вернули контроль. А мы заботимся о жизни украинских солдат", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что перед Силами обороны этой зимой возникли "одни из самых серьезных вызовов" за все время полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Враг наращивает интенсивность наступательных действий, и наш ответ должен быть максимально действенным.

