'Противник наращивает интенсивность наступательных действий': Сырский назвал вызовы этой зимы 'одними из самых серьезных' за время войны. Фото

Перед Силами обороны этой зимой появились "одни из самых серьезных вызовов" за все время полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Враг наращивает интенсивность наступательных действий, и наш ответ должен быть максимально действенным.

Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он назвал ключевую роль дронов в этой войне.

"Противник наращивает интенсивность наступательных действий, и наш ответ должен быть максимально действенным. Ключевая роль в сдерживании российских оккупантов сегодня принадлежит беспилотным системам, поэтому мы продолжаем масштабировать это направление, чтобы сохранить жизнь украинских военнослужащих и наносить противнику максимальные потери", – подчеркнул Сырский.

По словам главнокомандующего, на нынешнем этапе войны именно беспилотники обеспечивают около 60% всех поражений вражеских целей.

В общем, после периода "определенного паритета" Украина снова опережает Россию в применении FPV-дронов, однако развитие этого направления "требует еще большей слаженности, скорости решений и системности", подчеркнул Сырский.

Главком также отметил, что захватчики активно наращивают производство и номенклатуру беспилотников, формируют новые подразделения, совершенствуют тактику. Согласно данным разведки, россияне стремятся выйти на ежемесячные поставки в войска полмиллиона FPV-дронов.

"Украинский ответ должен быть асимметричным и эффективным: усиление борьбы с вражескими дронами и уничтожение инфраструктуры подразделений беспилотных сил противника. Мы продолжаем масштабировать подразделения БпС ВСУ, в частности в бригадах территориальной обороны, а также развиваем подразделения НРК в Сухопутных войсках", – подчеркнул главнокомандующий.

Во время совещания в Генеральном штабе главком пообщался с командирами и специалистами, которые работают с беспилотными системами на линии боевого соприкосновения. На этот раз младшие офицеры поделились полезным опытом по повышению живучести позиций БпЛА, использования БпАК для дистанционного минирования и новых подходов к противодействию вражеским операторам.

