'Враг продолжает наступление, поэтому у нас нет другого выбора': Сырский рассказал об усилении войск и изменениях в БОВП

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский анонсировал изменения в украинской армии. Он заявил, что военное командование сосредоточится на решении проблем с мобилизацией и обеспечении качественной подготовки личного состава.

Толчком к изменениям, по словам главкома, является продолжение агрессии РФ, которая не собирается останавливать войну, и потребность усиления обороноспособности Украины. Такие заявления Сырский сделал в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

Какие изменения для усиления обороноспособности Украины анонсировал Сырский

По словам главкома ВСУ, на фоне продолжения полномасштабной агрессии РФ украинское войско должно меняться, чтобы сохранять возможность защищаться от России.

"Враг продолжает наступление, поэтому у нас нет другого выбора, кроме как усиливать обороноспособность и укреплять свое войско, чтобы в дальнейшем отражать полномасштабную российскую агрессию", – отметил Сырский.

При этом, несмотря на хронический дефицит военной техники и вооружений, главную ставку военное командование Украины делает не на "железо".

"Ключевая точка приложения наших усилий – не железо, а люди. Мобилизация, рекрутинг, новые контракты – и затем качественная подготовка. В подготовке персонала мы не можем стоять на месте, а должны развиваться и двигаться вперед. Подчеркнул это во время ежемесячного совещания по вопросам повышения качества подготовки", – сказал главком.

По его словам, определенные шаги в указанном направлении уже сделаны.

"Срок БОВП (базовой общевойсковой подготовки. – Ред.) уже увеличен до 51 дня. Кроме этого, есть профессиональная подготовка и адаптационный период в подразделениях. Требование времени – усовершенствовать этот процесс, повысить уровень инструкторов и оборудования учебных центров, чтобы на выходе иметь действительно боеспособного воина", – рассказал Сырский.

Главнокомандующий ВСУ также заявил, что во время совещания заслушал доклады по "наращиванию качества подготовки за отчетный период, развитию БОВП в боевых бригадах, усилению безопасности военнослужащих в учебных центрах, отбору инструкторов для центра подготовки штурмовых подразделений, первичной адаптации новичков в учебных центрах".

Также, по его словам, военное командование стремится найти решение проблемы увеличения количества дезертиров.

"Отметил важность реализации комплексной программы по адаптации военнослужащих в начале прохождения БОВП, ведь именно в этот период происходит значительная часть СОЧ. Представители подразделений поделились своим опытом работы на этом направлении", – отметил главком.

Сырский поделился также результатами аудита всех учебных центров: исследовалось качество преподавания в них по каждому из десятка предметов базовой общей военной подготовки отдельно. И имеющиеся результаты, утверждает он, позволили "четко видеть лидеров, на которых должны равняться другие".

Еще одним приоритетным вопросом Сырский провозгласил защиту жизней военнослужащих не только на передовой, но и в тылу: россияне регулярно наносят удары по полигонам, учебным центрам и местам дислокации подразделений ВСУ, что приводит к увеличению жертв, которых можно было избежать.

"Продолжаем отодвигать подготовку и обучение подальше от фронта, закрепляем армейские корпуса за полигонами в центре и на западе Украины. В то же время отметил, что вопросы строительства и оснащения укрытий в учебных центрах требуют ускорения и неотложных организационных решений. На некоторых объектах состояние обеспечения безопасности – неудовлетворительное! Пренебрегать безопасностью наших военнослужащих не имеем права. Отдал необходимые распоряжения для решения проблемных вопросов. Усиливаем работу, чтобы выстоять и победить", – рассказал о текущих усилиях командования Сырский.

