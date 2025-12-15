Оснащена авиационной ракетой Р-60: в ГУР раскрыли данные о 'начинке' новой модификации российской 'Герани'

Россия адаптировала старую советскую авиаракету "воздух-воздух" Р-60 для установки на беспилотники Shahed-136 (Герань-2). Цель заключается в противодействии украинским вертолетам и самолетам, которые вылетают на перехват.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР. Такая версия иранского дрона в России после модернизации получила название "Герань-2Е".

Что изменилось

Ракета с авиационным пусковым устройством АПУ-60-1МД (П-62-1МД) устанавливается на специальный кронштейн, расположенный в верхней передней части фюзеляжа дрона, говорят в ГУР.

Дополнительно сообщается, что новая модификация "шахеда" имеет две камеры в носовой части и позади пускового устройства ракеты. Передача видео и команд управления осуществляется через китайский mesh-модем Xingkay Tech XK-F358.

Для навигации в условиях активной РЭБ установлен 12-канальный помехозащищенный модуль "Комета", одноплатный британский микрокомпьютер Raspberry Pi 4, трекер и два GSM-модема для передачи телеметрии. Все компоненты из США, КНР, Швейцарии, Тайваня, Японии, Германии и Великобритании.

"Вероятный принцип применения ракет заключается в передаче изображения с камер, установленных на дрон, через mesh-модем оператору, который, в случае появления украинского самолета или вертолета в зоне поражения, подает блоку автоматики ракеты команду на ее пуск. После пуска, тепловая головка самонаведения Р-60 самостоятельно захватывает цель. Вероятен также вариант с предварительным захватом цели головкой самонаведения и передачи соответствующей информации оператору, который дает команду на пуск", – объясняют разведчики

Основная цель такой разработки, говорят в ГУР – создание угрозы для украинской армейской и тактической авиации, а опыт такого применения, вероятно, также будет передан Ирану.

Напомним, ранее разведомтсво раскрыло составляющие дрона Shahed-238, который в России выпускается под названием "Герань-3".

Как сообщал OBOZ.UA, Россия создала дополнительную модификацию дрона Shahed с двойной боевой частью. Такие БПЛА уже применялись противником для обстрелов Украины.

