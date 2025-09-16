Двигатель китайский: в ГУР раскрыли данные о 'начинке' российского реактивного БПЛА 'Герань-3'. Фото

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины показали начинку российского реактивного БпЛА "Герань-3" с турбореактивным двигателем серии "У". Этот дрон является аналогом иранского Shahed-238 и содержит компоненты от американских, китайских, швейцарских, немецких, британских и японских производителей.

Как сообщили в ГУР, компонентная база БпЛА "Герань-3" уже была опубликована в июне 2024 года вместе с запуском портала War&Sanctions на платформе ГУР МО Украины. Но сейчас была показана 3D-модель, составляющие и иностранная компонентная база так называемой "российской локализованной версии".

Китайский турбореактивный двигатель Telefly JT80

В БпЛА "Герань-3" серии "У" используется китайский турбореактивный двигатель Telefly JT80, благодаря которому беспилотник способен двигаться со скоростью от 300 до 370 км/ч; ориентировочная операционная дальность применения – до 1000 км.

Максимальную скорость до 370 км/ч "Герань-3" набирает преимущественно в зонах действия украинских средств ПВО и РЭБ, в зонах применения БпЛА-перехватчиков и на терминальных этапах полета при снижении на цель.

Другие компоненты

В ГУР пояснили, что компоновка модулей и электронных блоков по большей части не отличается от бензиновых версий "Герань-2" серии "Ы", в частности включает:

стандартную инерционно-навигационную систему SADRA,

блок измерения воздушного давления (ADC),

блок распределения мощности (PDU) и т.д.

Для обеспечения защиты спутниковой навигации от средств РЭБ в "Герань-3" используетсяпомехозащищенная спутниковая навигационная система с адаптивной антенной решеткой (CRPA) на 12 элементов – "Комета-М12".

Кроме этого, на реактивные "Герани-3" также устанавливается камера и система передачи видео с БпЛА "Герань-2" серии "Ъ".

"Всего из 45 идентифицированных иностранных компонентов – половина от американских производителей, восемь от китайских, семь швейцарских, три немецких, два британских и один от японского производителя", – отметили в ГУР.

"Герань-3" – это уже восьмой образец примененного Россией вооружения, чье строение обнародовано в рамках новой серии публикаций "Средства поражения".

