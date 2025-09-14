Кара небесная! В ГУР показали, как их мастера на фронте сбивают 'крылья' оккупантов

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины продемонстрировали точные удары по российским БПЛА на фронте. В результате спецназовцами сбито 40 вражеских целей.

Видео попаданий в воскресенье, 14 сентября, обнародовала пресс-служба ГУР. "Кара небесная – мастера ГУР на фронте сбивают "крылья" московитов", – говорится в сообщении.

Сбито 40 дронов различных типов

На опубликованных кадрах видно, как спецназовцы сбивают самые разнообразные дроны в небе над фронтом, которые оккупанты запускают по позициям защитников Украины.

В разведке рассказали, что в результате боевой работы мастеров Департамента активных действий ГУР есть очередной замечательный результат.

Так, экипажи охотников за вражескими беспилотниками сбили 40 вражеских целей.

"Вооруженная борьба продолжается! Присоединиться к подразделениям активных действий ГУР МО Украины можно, заполнив анкету по ссылке. Слава Украине!" – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки было обезврежено 880 военных России. Общие боевые потери страны-агрессора в живой силе достигли 1 млн 94 тыс. 610 человек. Также уничтожены сотни единиц вражеской техники и вооружения, в том числе 261 дрон оперативно-тактического уровня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!