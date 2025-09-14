Минус 880 оккупантов и более четырех десятков артсистем: в Генштабе обновили данные по потерям РФ

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 880 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе достигли 1 млн 94 тыс. 61 человек.

Ликвидированы также вражеская техника и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Кроме личного состава вражеской армии накануне, 13 сентября, украинские воины уничтожили три российских танка (всего уничтожено 1 184), 42 артиллерийские системы (32 749) и одну РСЗО (1 487).

Потерял враг также 261 БПЛА оперативно-тактического уровня (59 086), 102 единицы автомобильной техники и автоцистерн (61 614).

Также за время полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине в целом 23 267 боевых бронированных машин, 1 217 средств ПВО, 422 самолета, 341 вертолет, 28 кораблей, одну подводную лодку, 3 964 единиц спецтехники и 3 718 крылатых ракет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы спецопераций раскрыли, сколько российских объектов поразили летом. За три месяца вглубь РФ были нанесены сотни дальнобойных ударов. Поражено более 80 важных объектов на вражеской территории (не считая командно-наблюдательных пунктов, пунктов управления и баз хранения техники и боеприпасов) и еще семь нефтеперерабатывающих заводов.

