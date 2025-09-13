Асимметричность действий и нестандартные подходы: Силы спецопераций раскрыли, сколько российских объектов поразили летом

В течение лета 2025 года Силы специальных операций ВС Украины поразили более 80 важных объектов на вражеской территории (не считая командно-наблюдательных пунктов, пунктов управления и баз хранения техники и боеприпасов) и еще семь нефтеперерабатывающих заводов РФ. Всего были нанесены сотни дальнобойных ударов по тылам государства-агрессора.

Статистикой и подробностями 13 сентября поделились пресс-служба ССО в Telegram. Воины пошутили, что устроили захватчикам Black Summer – три адских летних месяца.

"Лето 2025-го года. Россия готовит очередное наступление. Но у Сил специальных операций были другие планы", – написали представители ССО.

Они заявили, что в работе использовали "асимметричность действий, многоуровневые операции, нестандартные подходы в планировании и храбрость".

Direct actions (прямые действия), Deep Strike (дальнобойные удары) и специальные действия подразделений ССО за июнь – август 2025 года:

– аэродром "Саваслейка", 1 МиГ-31К, 1 Су-34;

– аэродром "Мариновка", 4 самолета Су-34;

– аэродром "Борисоглебск", склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет, предположительно, другие самолеты;

– поражение завода по производству БПЛА, Елабуга;

– поражение порохового завода, Тамбовская обл;

– пункт управления ОТРК "Искандер", Курская обл;

– ПТД (пункт временной дислокации) 448 ракетной бригады "База Искандер" (Курская обл.);

– трассовый радиолокационный комплекс ТРЛК 10 "Скала-М" (АР Крым)

– судно ПОРТ ОЛЯ-4, загруженное комплектующими к БпЛА типа "Шахед" и боеприпасами (Астраханская обл.);

– радиолокационная станция 96Л6 (АР Крым);

– подвижной состав с ГСМ (АР Крым).

Поражены нефтеперерабатывающие заводы:

– Новокуйбышевский НПЗ;

– Волгоградский НПЗ;

– Сызранский НПЗ;

– ООО "НОВАТЭК-Усть-Луга";

– Рязанский НПЗ;

– АО "Куйбышевский НПЗ";

– Краснодарский НПЗ.

Среди других целей (поражено/выведено из строя):

– 10 объектов ВПК противника;

– 58 объектов логистики, обеспечивающих функционирование и боевое снабжение воинских частей ВС РФ;

– десятки КСП противника, пункты управления, базы хранения МТО, боеприпасов и БпЛА.

"Три месяца – сотни километров в тылу врага, сотни ударов Deep Strike, десятки уничтоженных/пораженных стратегических целей. Враг потерял немало, но впереди больше!" – заявили украинские воины ССО.

Как ранее писал OBOZ.UA, защитники Украины за минувшие сутки (12 сентября) уменьшили численность российской оккупационной армии на 950 захватчиков. Согласно статистике Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери РФ в живой силе за время полномасштабной войны составили 1 млн 93 тыс. 73 человек.

