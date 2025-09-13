ВСУ отминусовали еще 950 оккупантов и 4 танка армии РФ: данные Генштаба

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 950 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 93 тыс. 73 человек.

Ликвидирована также вражеская техника и вооружения, в частности четыре танка и свыше 350 БпЛА ОТР. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии накануне, 12 сентября, украинские воины уничтожили четыре российских танка (всего уничтожено 11 815), одну боевую бронированную машину (23 267), 39 артиллерийских систем (32 707) и одну РСЗО (1 486).

Потерял враг также 358 БПЛА оперативно-тактического уровня (58 825), 109 единиц автомобильной техники и автоцистерн (61 512).

Также за время полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине в целом 1 217 средств ПВО, 422 самолета, 341 вертолет, 28 кораблей, одну подводную лодку, 3 964 единиц спецтехники и 3 718 крылатых ракет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о новом перехвате ГУР, который раскрыл данные о безумных потерях РФ на Гуляйпольском направлении. На штурмы там, признаются оккупанты, бросают даже поваров, операторов дронов и раненых.

А 11 сентября стало известно, что ГУР успешно поразило корабль Черноморского флота под Новороссийском. Таких судов у России всего четыре.

