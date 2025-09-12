'Уже повара идут в бой': новый перехват ГУР раскрыл данные о безумных потерях РФ на Гуляйпольском направлении. Аудио

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало новый перехват разговоров российских военных. Оно свидетельствует о катастрофических потерях оккупантов на Гуляйпольском направлении и критической нехватке личного состава.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО. Российские войска несут огромные потери из-за профессиональных действий Сил обороны Украины и некомпетентности собственного командования.

Мобилизационные ресурсы не обеспечивают пополнение, поэтому командиры бросают в штурм всех подряд – раненых, больных, поваров, водителей, связистов и операторов дронов.

В одной из перехваченных записей оккупант пренебрежительно констатирует: "Людей нет б..ть, все ушли, уже повара в бой идут, потому что мы победить не можем, б..ть. Поваров привезли сюда, связистов привезли всех, поубивали уже б..ть".

Со своей стороны, другой захватчик жалуется на физическую невозможность двигаться из-за ранения и усталости: "Движение не могу начать. Коленям п...да, даже наступить на них не могу".

Командиры, по словам россиян, игнорируют состояние подчиненных и заставляют их идти в "мясные штурмы", не оказывая помощи.

Украинская разведка отмечает, что каждый российский военнослужащий имеет шанс спасти жизнь, если откажется от участия в смертельных наступлениях.

Напомним, в российской армии обнаружили доказательства каннибализма: оккупант с позывным "Брелок" съел своего товарища "Фому". Случай, вероятно, произошел в рядах 68-й мотострелковой дивизии ВС РФ. Это показал радиоперехват Главного управления разведки Минобороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска продолжают совершать военные преступления, применяя против Сил обороны Украины запрещенное химическое оружие. В частности, его противник использует во время штурмовых действий. В одном из перехватов захватчики планировали, как они будут использовать химикаты на одном из участков фронта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!