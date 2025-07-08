Армия РФ продолжает применять запрещенное химическое оружие: в ГУР перехватили разговор оккупантов

Российские оккупационные войска продолжают совершать военные преступления, применяя против Сил обороны Украины запрещенное химическое оружие. В частности, его противник использует в ходе штурмовых действий.

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Об этом стало известно из перехвата, который 8 июля опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины. Захватчики планировали, как они будут использовать химикаты на одном их участков фронта.

"Да, о ней думали, продвинемся по югу, надо будет артой туда. Значит, завтра будем с этой штукой прям заходить и в упор лупить. С этой штукой будем, и прям задувать внутрь", – говорил оккупант.

Своих товарищей по службе россияне заранее предупредили о таких планах.

Ранее ГУР МО зафиксировало еще один разговор оккупантов с доказательствами применения войсками РФ химического оружия в Донецкой области. Соответствующий приказ отдал командир захватчиков.

В связи с тем, что Россия постоянно применяет химическое оружие на поле боя, Украина призвала создать новые инструменты для выполнения Женевского протокола.

Как сообщал OBOZ.UA, разведывательные службы Германии и Нидерландов собрали доказательства широкого применения Россией запрещенного химического оружия против Сил обороны Украины на фронте. В частности, речь идет о сбросах удушающего вещества с БПЛА, чтобы выманить украинских военных из окопов и расстрелять их.

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