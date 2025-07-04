Россия активно применяет против Украины химическое оружие: разведки Нидерландов и Германии собрали доказательства

Разведывательные службы Германии и Нидерландов собрали доказательства широкого применения Россией запрещенного химического оружия против Сил обороны Украины на фронте. В частности, речь идет о сбросах удушающего вещества с БПЛА, чтобы выманить украинских военных из окопов и расстрелять их.

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Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что применение Россией химического оружия в этой войне становится все более частой практикой. Он призвал ужесточить санкции против Москвы, передает Reuters.

"Главный вывод заключается в том, что мы можем подтвердить, что Россия усиливает применение химического оружия. Эта интенсификация вызывает беспокойство, поскольку является частью тенденции, которую мы наблюдаем уже несколько лет, когда применение Россией химического оружия в этой войне становится все более нормализованным, стандартизированным и широко распространенным", – сказал министр.

По его словам, по меньшей мере три смерти украинцев были связаны с применением химического оружия. В то же время более 2500 человек, раненых на поле боя, сообщили о симптомах, связанных с химическим оружием, украинским органам здравоохранения.

Увеличение использования химического оружия Россией представляет угрозу не только для Украины, но и для других стран, добавил Брекельманс.

"Мы должны еще больше усилить давление. Это означает рассмотрение дополнительных санкций и, в частности, не допускать Россию к участию в международных органах, таких как Исполнительный совет ОЗХО", — сказал он.

Глава нидерландского военного разведывательного управления (MIVD) Питер Ризинк со своей стороны отметил, что такие выводы были сделаны "собственной независимой разведкой".

"Мы наблюдали это сами, основываясь на наших собственных расследованиях", – сказал он. По словам чиновника, речь может идти о "тысячах случаев" применения Россией химического оружия.

Немецкое агентство внешней разведки BND также заявило, что получило доказательства применения российскими войсками химического оружия.

Нидерландские военные и общие разведывательные агентства, работающие с иностранными партнерами, говорят, что также обнаружили конкретные доказательства активизации российского производства химического оружия. Это включает в себя усиление исследовательских возможностей и набор ученых для разработки химического оружия, сказал Ризинк.

Он добавил, что российские официальные лица дали солдатам инструкции по использованию отравляющих боевых веществ.

"Это не просто какие-то специальные манипуляции на передовой; это действительно часть масштабной программы. И это, конечно, также вызывает беспокойство, потому что если мы не проясним и не предадим гласности действия России, весьма вероятно, что эти тенденции сохранятся", – сказал Ризинк.

Reuters пишет, Украина заявляет о тысячах случаев применения Россией химического оружия. Страна-агрессор Россия отрицает использование незаконных боеприпасов и цинично обвиняет в этом Украину.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в прошлом году заявила, что первоначальные обвинения, выдвинутые обеими странами друг против друга, были "недостаточно обоснованными".

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Россия продолжает использовать запрещенные методы ведения войны и постоянно применяет химическое оружие на поле боя. Именно поэтому Украина призвала создать новые инструменты для выполнения Женевского протокола.

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