ГУР успешно поразило корабль Черноморского флота под Новороссийском: у России всего четыре таких судна. Видео

Спецназовцы ГУР МО Украины 10 сентября атаковали вражеский корабль проекта MPSV07 в акватории Черного моря. Судно в момент поражения осуществляло радиоэлектронную разведку и патрулировало подходы к бухте Новороссийска, где агрессор "прописал" остатки своего Черноморского флота.

Операцию подтвердила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны. В ведомстве показали соответствующее видео.

Подробности удара

Обстрел законной цели в Черном море под Новороссийском осуществлен с помощью боевого беспилотника украинского производства.

Военнослужащие-разведчики попали в область мостика управления, где, в частности, расположено оборудование навигации и связи корабля.

"В результате удара уничтожена аппаратура РЭР вражеского судна, корабль выведен из строя на дорогостоящий ремонт", – сообщили в ГУР МО Украины.

Что известно об очередной дорогостоящей военной цели государства-агрессора России:

корабль проекта многофункциональных судов MPSV07 является частью Черноморского флота РФ;

россияне ввели его в эксплуатацию в 2015 году;

ориентировочная стоимость – около 60 миллионов долларов;

всего у российских захватчиков есть четыре таких судна;

корабль проекта MPSV07 оборудован водолазными комплексами, телеуправляемыми аппаратами, гидролокатором бокового обзора, средствами РЭР. Может использоваться для обследования дна;

мощность судна составляет около 4 МВт.

Как ранее писал OBOZ.UA, на днях спецназовцы Главного управления разведки точно отработали по важным объектам врага на территории оккупированного Крыма. Там были поражены две системы противовоздушной обороны российских захватчиков.

