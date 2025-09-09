У врага минус системы ПВО: спецназовцы ГУР метко отработали по объектам оккупантов в Крыму. Видео

Украинские военные продолжают наносить потери врагу и уничтожать военную технику и личный состав российской армии. На днях спецназовцы Главного управления разведки точно отработали по важным объектам захватчиков на территории оккупированного Крыма.

В результате ювелирной работы были поражены две системы противовоздушной обороны РФ. Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале ГУР МО Украины.

"Мастера экипажей управления беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО Украины накануне Дня военной разведки Украины нанесли точные удары по двум дорогостоящим объектам системы ПВО российских захватчиков во временно оккупированном Крыму", – говорится в сообщении.

В результате операции ГУР МО Украины уничтожено – РЛС 48Я6-К1 "Подлет" и РЛМ-М из состава комплекса 55Ж6М "Небо-М".

Украинские военные сообщили, что спецназовцы ГУР уничтожили радиолокационный модуль РЛМ-М из комплекса "Небо-М" именно в момент его передвижения, когда оккупанты покидали позицию боевого дежурства.

Напомним, накануне бойцы из отдельного отряда специального назначения "Лазарь" превратили в металлолом вражеский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук" М1, стоимость которого составляет 10 млн долларов. Вражескую технику удалось уничтожить с помощью беспилотников.

Как сообщал OBOZ.UA, операторы группировки Сил беспилотных систем уничтожили самый современный танк в арсенале российских войск – Т-90М "Прорыв". Стоимость сожженной бронемашины составляет 4,5 млн долларов. Важная цель была поражена на одном из ключевых направлений фронта.

