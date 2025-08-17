Стоит 4,5 млн долларов: ВСУ уничтожили самый современный российский танк Т-90М 'Прорыв'

Украинские бойцы не прекращают минусовать живую силу и военную технику оккупантов по всей линии фронта. Недавно операторы группировки Сил беспилотных систем уничтожили самый современный танк в арсенале российских войск – Т-90М "Прорыв".

Видео результативной работы обнародовали в Telegram-канале СБС 17 августа. Стоимость сожженной бронемашины составляет 4,5 млн долларов.

Военные отметили, что поймали такую важную цель на одном из ключевых направлений фронта.

"Операторы 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" с помощью FPV-дронов обездвижили и уничтожили танк Т-90М "Прорыв". Это самый современный и самый дорогой танк ВС РФ, принятый на вооружение в 2020 году. Стоимость одной единицы составляет около $4,5 млн", – говорится в сообщении.

Однако на этом операция ВСУ не закончилась. С помощью точных ударов пилоты полка поразили еще один танк, спрятанный в лесополосе, реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", боевую бронированную машину "Тигр" и грузовой автомобиль"КамАЗ".

Напомним, 17 августа в СтратКоми ВСУ заявили, что Силы обороны имеют значительные успехи на нескольких направлениях в Донецкой области. В ряде населенных пунктов наши защитники провели зачистку, а враг понес потери в живой силе и военной технике. Также украинские войска осуществили успешное продвижение на нескольких участках, в частности, в районе Яблоновки Сумской области.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 63-й отдельной механизированной бригады нанесли россиянам ощутимые потери благодаря скоординированной работе артиллерии, разведки и дронов. Пилоты беспилотных систем уничтожили 15 российских пушек на Лиманском направлении.

