Силы обороны достигли значительного успеха в Донецкой области: оккупанты несут потери и сдаются

Силы обороны имеют значительные успехи на нескольких направлениях в Донецкой области. В ряде населенных пунктах наши защитники провели зачистку, а враг со своей стороны понес потери в живой силе и военной технике.

Об этом сообщается в Telegram-канале "СтратКом ВСУ" 17 августа. Также ВСУ имеют продвижение в Сумской области.

Что известно

"С 4 по 16 августа, в результате совместных действий частей и подразделений Национальной гвардии Украины и Вооруженных Сил Украины, которые входят в состав 1-го корпуса НГУ "Азов", в Донецкой области зачищены следующие населенные пункты: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец", – говорится в сообщении.

В результате активных боевых действий в зоне операций противник понес значительные потери в живой силе. По состоянию на 16 августа они составили:

безвозвратные – 910 человек;

санитарные – 335 человек;

пленные – 37 человек.

Кроме того, враг утратил значительный объем техники и вооружения. За отчетный период были уничтожены или повреждены:

8 танков;

6 бронированных машин;

103 единицы авто- и мототехники;

одну РСЗО;

18 артиллерийских систем;

91 беспилотник разных типов.

На направлении Доброполья на Донетчине продолжаются стабилизационные мероприятия. Оккупанты продолжают сдаваться, только за минувшие сутки подразделения 19-го армейского корпуса взяли в плен еще 6 российских военнослужащих.

"Также на этой неделе силами 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск и смежных подразделений зачищен от вражеских групп и одиночных оккупантов город Покровск", – говорится в сообщении.

Где еще имеют успех Силы обороны

За прошедшие сутки на Северо-Слобожанском направлении украинские войска осуществили успешное продвижение на нескольких участках. В частности, в районе Яблоновки Сумской области подразделения ВСУ продвинулись вперед до 1 километра.

Что предшествовало

После сообщений о продвижении захватчиков между Добропольем и Дружковкой главком ВСУ Александр Сырский решил выделить дополнительные силы и средства для усиления устойчивости обороны на Покровском направлении. 12 августа указанный корпус НГУ "Азов" занял оборону на Покровском направлении.

Как писал OBOZ.UA, в оккупированном Мелитополе украинские бойцы уничтожили склад боеприпасов и личный состав оккупантов, переброшенных на Запорожское направление. Операцию провело Главное управление разведки Минобороны Украины. Взрывы прозвучали в пункте дислокации оккупантов на территории промзоны.

