ГУР уничтожило в Мелитополе склад БК и оккупантов, переброшенных на Запорожское направление. Видео

Во временно оккупированном Мелитополе украинские силы уничтожили склад боеприпасов и личный состав российских войск, переброшенных на Запорожское направление. Операцию осуществило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Взрывы прогремели в пункте дислокации оккупантов на территории промзоны. Об этом сообщили в ГУР Минобороны Украины.

Детали операции

По информации украинской разведки, операцию в оккупированном Мелитополе провели 16 августа 2025 года. Целью защитников стали склад БК и оккупанты, которых государство-агрессор перебросило на Запорожский фронт.

Мощный взрыв прозвучал в момент заезда вражеского грузовика с личным составом в пункт дислокации путинских войск на территории промзоны в районе проезда Корвацкого в Мелитополе.

Последствия взрыва

В украинской разведке подчеркнули, что в результате уничтожены по меньшей мере шесть российских захватчиков из числа морской пехоты, а также экипажа БПЛА так называемого кадыровского батальона "ахмад-восток". Точное количество безвозвратных и санитарных потерь российских оккупантов устанавливаются.

Кроме того, в результате взрыва также загорелся склад с боеприпасами, были слышны звуки вторичной детонации. На место оккупанты направили четыре автомобиля скорой.

Напомним, силы обороны имеют значительные успехи на нескольких направлениях в Донецкой области. В ряде населенных пунктах наши защитники провели зачистку, а враг со своей стороны понес потери в живой силе и военной технике.

Как писал OBOZ.UA, Владимир Зеленский сообщил, что войска государства-агрессора России не готовятся к возможному прекращению огня. Наоборот – действия оккупантов свидетельствуют о запланированных новых наступлениях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!