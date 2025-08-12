'Уже есть первые успехи': Сырский принял важное решение по Покровскому направлению

Ситуация в районе Покровска и Доброполья сложная и динамично меняется, однако Силы обороны принимают все необходимые меры, чтобы остановить продвижение противника. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский решил выделить дополнительные силы и средства для усиления устойчивости обороны на Покровском направлении.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Отмечается, что спланированы мероприятия для выявления и уничтожения российских диверсионных групп в районе Покровска.

"В частности, решением главнокомандующего ВСУ для усиления устойчивости обороны выделены дополнительные силы и средства. Спланированы мероприятия для блокирования групп противника в определенном районе", – говорится в сообщении.

Какова ситуация на Покровском направлении

Как сообщили в Генштабе, украинские защитники ведут тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил противника. На Покровском направлении оккупанты сосредоточили группировку численностью более 110 тысяч личного состава.

Несмотря на большие потери российские захватчики пытаются просачиваться диверсионными и малыми пехотными группами вглубь нашей обороны.

"В частности, несколько немногочисленных групп противника, обойдя позиции украинских защитников, предприняли попытку продвинуться в направлении населенного пункта Золотой Колодец. Кроме того, пользуясь особенностями местного ландшафта, диверсанты тайком проникали в населенные пункты Веселое, Вольное, Рубежное, Кучеров Яр", – сообщили в Генштабе.

Отмечается, что резервные подразделения, которые уже привлекли на выполнение приказа Сырского, обнаружили врага и имеют первые успехи: оккупантов уничтожают и берут в плен.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия продолжает накапливать силы на Покровском направлении, чтобы попытаться захватить районный центр и продвинуться к другим населенным пунктам Донбасса. На этом участке фронта противник пытается дезорганизовать оборону Украины с помощью диверсионно-разведывательных групп.

