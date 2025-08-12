"Задача ДРГ – дезорганизовывать оборону": эксперт оценил ситуацию в районе Покровска и указал на риски. Карта

Российская оккупационная армия продолжает скапливать силы на Покровском направлении, чтобы попытаться захватить районный центр и продвинуться к другим населенным пунктам Донбасса. На этом участке фронта противник пытается дезорганизовать оборону Украины с помощью диверсионно-разведывательных групп.

При этом россияне не хотят ввязываться в городские бои и отдают предпочтение окружению города. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

Покровск очень важен для россиян

По мнению Ступака, российские оккупанты массово пытаются двигаться к Покровску, потому что этот город стоит в приоритете врага. При этом он убежден, что Кремль не ставит никаких дедлайнов и у российского военного командования задача в целом состоит в том, чтобы оккупировать как можно больше населенных пунктов Украины.

На данный момент под Покровском враг сосредоточил группировку численностью около 110 тысяч человек. По мнению Ступака, переброска дополнительных сил на это направление может существенно изменить ситуацию. Более того, враг стал чаще использовать ДРГ, чтобы дезорганизовывать оборону украинских войск.

При этом эксперт считает, что россияне не хотят ввязываться в городские бои, где они понесут огромные потери. Поэтом на данном этапе противник выбрал тактику окружения Покровска с флангов.

"Еще немного о ДРГ. Их задача – дезорганизовать оборону Украины, если мы говорим о россиянах. Они появляются в городе, где стреляют в наших военных, где выбивают, мы отвлекаемся на поиски ДРГ. А в это время они с флангов продолжают нас дожимать. В принципе это друг другу не мешает. Конечно, в РФ стоит задача – не ввязываться в городские бои, как это было в Бахмуте, положить там 20 тысяч человек. Никто не хочет этого, никто не желает, ведь это долго и сложно. А вот взять в кольцо – это другое дело", – сказал Ступак.

Оккупанты сражаются за генеральские погоны

Ступак подчеркнул, что кроме оккупации города враг предпочитает захватить технику и вооружение. При этом вариант, при котором Украина самостоятельно выйдет из этой локации, и россияне максимально быстро захватят территории, врагу тоже подходит.

"Я уверен, что у них поставлена задача: кто первый возьмет Покровск, кто первый сделает "флаговтык" в центре города, тот может рассчитывать на генеральские погоны, на звание "героев России" и значки, медали, ордена, все, как положено", – объяснил экс-сотрудник СБУ.

Также он добавил, что если размер участка, по которому бойцы ВСУ смогут отступить, уменьшиться до 10 километров, то вопрос об уходе становится максимально актуальным. Кроме личного состава нужно будет постепенно вывозить оборудование и технику, чтобы оно не досталось врагу.

Что предшествовало

Российские оккупанты проводят массовую переброску военной техники и живой силы. Танки, грузовики, БК и живую силу враг стягивает, в частности, на Покровское направления. Переброска происходит после определенного периода затишья: в таком большом количестве технику и резервы россияне не перебрасывали достаточно давно.

Украинские защитники считают самой тяжелой в течение последнего года ситуацию именно на Покровском направлении. Во время зимней кампании российские оккупанты были вынуждены там отойти, но теперь, всего на одно довольно узкое направление захватчики бросили до 100 тыс. личного состава.

Напомним, в течение июля этого года российские войска захватили около 500 кв. км территории Украины. Преимущественно продвигались захватчики в Донецкой области, в частности на Покровском направлении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сейчас заехать в Покровск почти невозможно, ведь оккупанты обстреливают практически все подъездные пути. В городе до сих пор остаются чуть более 1,3 тыс человек. Местные власти просят помощи вывозить гражданских у украинских военнослужащих.

