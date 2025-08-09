Армия РФ продолжает оказывать давление и не оставляет попыток окружить Покровск – британская разведка

В течение июля этого года российские войска захватили около 500 кв км территории Украины. Преимущественно продвигались захватчики в Донецкой области, в частности на Покровском направлении.

Сейчас усилия враг концентрирует на попытках окружить Покровск и перерезать логистические пути к этому городу. Об этом заявили в британской разведке, чьи данные цитирует Министерство обороны Великобритании.

Что известно о ситуации в районе Покровска

По данным британской разведки, продвижение оккупационных войск РФ в Украине в июле составило около 500-550 кв км. Примерно столько же украинской территории удалось захватить россиянам месяцем ранее, в июне. До марта 2025-го захватчикам удавалось ежемесячно захватывать все больше и больше территорий соседнего государства.

Продвигались оккупанты прежде всего в Донецкой области, преимущественно – на северо-восток и юго-запад от Покровска.

"Войска РФ продолжают попытки окружить Покровск и оказывать давление на остальные логистические пути в город. Российские войска сейчас оккупировали почти всю территорию Донецкой области к югу от Покровска", – отметили в британском оборонном ведомстве.

Что известно о ситуации на Сумщине

Зато на Сумщине в течение последних двух недель россиянам не удалось достичь никаких заметных успехов. Российская армия продолжает нести значительные потери, а украинские контратаки свели на нет планы России создать на территории этого региона на севере Украины "буферную зону".

На этом фоне растет деморализация в рядах оккупантов. По данным британской разведки, подразделения 51-го воздушно-десантного полка Вооруженных сил РФ в Сумской области отказываются выполнять приказы. Оккупанты жалуются на командиров, которые посылают личный состав в пехотные атаки, в результате чего те несут значительные потери.

Разведка Британии также зафиксировала "ограниченные признаки дальнейшего подкрепления российской группировки".

"Вполне вероятно, что украинские войска будут продолжать проводить ограниченные операции в приграничном районе Курской области России, даже через год после начала первого вторжения", – резюмировали в МО Великобритании.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сейчас заехать в Покровск почти невозможно, ведь оккупанты обстреливают практически все подъездные пути. В городе до сих пор остаются чуть более 1,3 тыс человек. Местные власти просят помощи вывозить гражданских у украинских военнослужащих.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!