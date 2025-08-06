Заехать в Покровск почти невозможно: какая сейчас ситуация в городе и сколько людей там остаются

За минувшие сутки в Покровске погиб один мирный житель, еще трое получили ранения, в целом же в Донецкой области накануне пострадали семь человек. На фоне ожесточенных боев на Покровском направлении в этом городе остаются более тысячи гражданских.

Заехать в город практически невозможно, поэтому к эвакуации горожан местные власти привлекают украинских военных. Об этом рассказал начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире телемарафона.

Что известно

По словам чиновника, сейчас в Донецкой области практически не осталось безопасных мест. Враг постоянно обстреливает города и села региона из всех видов вооружений, которые имеет, в частности, сбрасывает десятки авиабомб, атакует FPV-дронами, бьет из ствольной артиллерии.

Только за минувшие сутки, 5 августа, населенные пункты Донецкой области россияне обстреляли 3 111 раз. В результате обстрелов один человек погиб, еще семеро получили ранения. При этом жертва и трое пострадавших – из Покровска.

Покровское направление остается едва ли не самым горячим. Ситуация для райцентра постоянно усложняется: россияне перерезали большинство логистических путей. Поэтому даже эвакуировать мирных жителей с каждым днем становится все сложнее.

Сейчас в городе, по словам Филашкина, остаются около 1370 человек (до полномасштабной войны, по официальным данным, в Покровске жили более 60 тысяч) Несмотря на то, что заехать в город уже практически невозможно, местные власти просят помочь вывозить гражданских у украинских военнослужащих.

"Работают несколько коммунальщиков, подразделения полиции. Мы заезжаем в определенное время, работаем с этими людьми, чтобы они из города выезжали. Потому что в город невозможно завезти ни гуманитарку, ни медицинскую помощь. И почти каждый день враг разрушает и обстреливает город. Обстановка как в Покровске, так и в Константиновке и во всех городах, приближенных к линии фронта – самая сложная", – рассказал начальник Донецкой ОГА.

Он заверил, что представители местной власти в регионе остаются на местах и продолжают работать и помогать людям эвакуироваться.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что командование оккупационных войск России поставило им задачу уже до 1 сентября захватить город Покровск в Донецкой области. И сейчас оккупанты не только активно атакуют его, но и разбрасывают дронами пропагандистские листовки с просьбой к местным сдавать украинские позиции.

Оборона районного центра продолжается.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!