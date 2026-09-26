Доброполье остается под контролем Сил обороны: военные опровергли "вбросы" врага и рассказали о ситуации. Карта
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Силы обороны продолжат контролировать город Доброполье в Донецкой области. Между тем российское военное командование уже почти неделю сообщает о вымышленном окружении украинских подразделений в этом населенном пункте и якобы о развитии наступления оккупантов на Александровку.
В 1-м корпусе Национальной гвардии "Азов" заявления врага встретили с удивлением. И рассказали, что происходит на этом направлении в реальности, а не в больном воображении россиян.
Силы обороны продолжают контролировать Доброполье: врага уничтожают на подступах
Украинские военные заявили о полном контроле Сил обороны над городом Доброполье в Донецкой области.
"Силы обороны Украины продолжают контролировать Доброполье, несмотря на фейковые сообщения Минобороны РФ", – говорится в сообщении 1-го корпуса НГУ.
О "завершении окружения крупного оборонного узла ВСУ в Доброполье" российское командование начало лгать 22 сентября.
"В окружение попали подразделения 4-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины и 425-го штурмового полка "Скала". Продолжается уничтожение блокированных формирований противника", – говорилось в заявлении минобороны РФ, опубликованном на официальных ресурсах этого российского ведомства.
В этом же сообщении российское командование похвасталось якобы "развитием дальнейшего наступления в направлении Александровки".
В "Азове" отметили, что российское командование действительно планировало окружить Доброполье этой осенью. Однако эти мечты так и "остались только в планах и лживых отчетах российских командиров".
Доброполье остается под контролем Сил обороны, а российские штурмовые группы оперативно выявляются и уничтожаются на подступах к городу при попытке инфильтрации в межпозиционное пространство.
Что говорят украинские военные
О ситуации рассказали представители командования подразделений, задействованных в боях на Добропольском направлении.
Никита Надточий, и.о. командира 1-го корпуса НГУ "Азов": "Населенный пункт Доброполье находится под контролем корпуса и смежных подразделений. Противник заявляет об окружении, но его штурмы заканчиваются потерями ещё на подступах к нашим позициям".
Вадим Крикун, командир 20-й бригады оперативного назначения НГУ "Любарт": "Докладываю, что бригада стойко держит оборону на Добропольском направлении, взаимодействует с смежными подразделениями, методично уничтожает противника, отражает штурмовые действия, оперативно выявляет проникшего противника с последующим его уничтожением".
Максим Кравец, первый заместитель командира – начальник штаба 14-й бригады оперативного назначения НГУ "Червона Калина": "С точки зрения реального положения дел на линии боевого столкновения заявления противника об окружении Доброполья или о прорыве на Александровку не соответствуют действительности и не имеют никакого подтверждения. Ведь отдельные их группы, пытающиеся проникнуть в межпозиционное пространство, выявляются и уничтожаются подразделениями СОУ"
Станислав Коринец, начальник разведки 25-го отдельного штурмового полка "Рысь": "Речи о каких-то окружениях, которыми так хвастается российская армия в последние годы, не идет. Поскольку враг несет огромные, несопоставимые с нашими потери личного состава и техники, ему нужно хоть что-то "продать" своему обществу, особенно на фоне новостей об успехах Сил обороны Украины".
"Азов" также опубликовал видео о реальной ситуации в городе, соотношении потерь и тактике россиян.
Военные призвали доверять официальным сообщениям Сил обороны Украины и не распространять российскую дезинформацию.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинские военные сорвали попытку противника обойти Доброполье и приблизиться к Дружковке. Масштабная операция началась еще в августе.
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