Украинские военные сорвали попытку противника обойти Доброполье и приблизиться к Дружковке: подробности операции. Карта

Украинские воины сорвали планы оккупантов в Донецкой области. Россияне пытались выйти на логистические пути, чтобы окружить Дружковку и нанести удар по Доброполью.

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Препятствием для реализации замысла военного командования государства-агрессора, силы для которого враг накапливал в течение всего лета, стала совместная операция "Азова", "Тумана", "Скелі" и Lasar’s Group. Рассказ о ней появился на YouTube-канале 1-го корпуса НГУ "Азов".

Совместная операция украинских воинов сорвала планы врага на Добропольском направлении.

В 1-м корпусе НГУ "Азов" рассказали, что по итогам операции, в которой приняли участие сразу несколько подразделений Национальной гвардии и Вооружённых сил, удалось сорвать попытку оккупантов выйти на логистические пути для окружения Дружковки и нанести удар в направлении Доброполья.

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"Силами ЗРСП, 1-го и 6-го батальонов 12-й бригады специального назначения "Азов", ОЗСП "Туман" 1-го корпуса НГУ "Азов" и батальона "Шквал" 425-го ОШП "Скеля", при поддержке ОЗСП "Lasar's Group" НГУ, была сорвана попытка противника выйти на логистические пути с целью оперативного окружения Дружковки и нанесения удара в направлении Доброполья!, – сообщили в корпусе.

Эта операция стала первой для бойцов "Скелі" после подчинения этого подразделения "Азову".

Началась она еще в начале августа.

С тех пор в зоне ответственности "Азова" проводилась зачистка сил противника, которые накапливались в течение лета.

Большинство оккупантов было ликвидировано.

Всего в ходе операции враг безвозвратно потерял 237 оккупантов, 44 потери – санитарные, удалось взять в плен 3 захватчика.

Как сообщал OBOZ.UA, группировку войск "Азов" возглавил Герой Украины "Редис" – Денис Прокопенко, который командовал гарнизоном Мариуполя и прошел российский плен.

В начале сентября стало известно, что в оперативное подчинение корпуса "Азов" перешел полк "Скеля".

В течение августа несколько батальонов полка вместе с его управлением были переброшены в зону ответственности корпуса и выполняли боевые задачи на этом участке фронта.

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